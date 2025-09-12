6 instituciones forman formas de encontrar equipos para investigar la democracia de demostración

Yakarta, Viva – más Institución National Human Rights (HAM) forma un equipo independiente Hallazgos de hechos de manifestaciones y disturbios A finales de agosto y principios de septiembre de 2025 en Yakarta y varias otras regiones en Indonesia.

El equipo estaba formado por los derechos humanos de la Comisión Nacional (Komnas), Komnas Wanita, el Defensor del Pueblo Indonesio, el Testigo y el Instituto de Protección de Víctimas (LPSK), la Comisión de Protección Infantil Indonesia (KPAI) y la Comisión Nacional de Discapacidad (KND).

Jefe Komnas jamón Anis Hidayah Durante una conferencia de prensa en su oficina, Yakarta, dijo el viernes que la formación de un equipo independiente fue un esfuerzo y compromiso de cada institución de derechos humanos para encontrar hechos y compilar informes integrales.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

«El propósito de este equipo además de buscar hechos es cómo explorar una serie de información relacionada con la situación de la víctima, lo que el gobierno ha hecho el gobierno y lo que debemos recomendar para fomentar la apertura relacionada con la verdad, la justicia, la recuperación de las víctimas», dijo ANIS.

El alcance del equipo independiente incluye demostraciones de monitoreo y disturbios. El equipo también evaluará el impacto de los eventos, incluidas las víctimas, las víctimas lesionadas, el trauma psicológico, las pérdidas sociales y económicas y el daño a las instalaciones públicas.

El equipo no descartó la posibilidad de descubrir el autor intelectual detrás de los disturbios e identificar actores estatales y no estatales involucrados. Por otro lado, el equipo también exploró información sobre las personas desaparecidas en el incidente.

«Todas las cosas que suceden, ya sea violencia, ya sea arrestos arbitrariamente o víctimas que murieron, afectaron a las víctimas, etc. Todos identificaremos», dijo Anis.

Según ANIS, este equipo independiente es una iniciativa de la institución de derechos humanos, sin instrucciones del gobierno. La formación del equipo también es un seguimiento de la investigación de cada institución que ha comenzado desde que ocurrieron la demostración y los disturbios.

Se aseguró de que el equipo trabajara de manera objetiva, imparcial y participativa. La información de entrada de varios grupos, incluida la sociedad civil, también será aceptada para enriquecer los datos. Más tarde, los hallazgos se analizarán con expertos.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

No hay plazo para que este equipo trabaje. Sin embargo, ANIS aseguró que el equipo independiente de instituciones nacionales de derechos humanos trabajara de manera efectiva y eficiente. Después de completar, se informarán hallazgos y recomendaciones al Presidente y al Parlamento Indonesio.

«Los resultados de este monitoreo no son solo para responder a la herida hoy, sino también para garantizar que los derechos humanos, incluidas las mujeres, los niños y las personas con discapacidades, se mantengan y protejan», dijo el vicepresidente de LPSK, Sri Suparyati en la misma ocasión. (ENTRE)