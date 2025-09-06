6 hechos terribles después del equipo nacional indonesio Gasak Taiwán 6-0 en Surabaya

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio Parecer violento mientras se llena Equipo nacional de Taiwán Con un puntaje de deslizamiento de tierra de 6-0 en un partido amistoso en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya, el viernes 5 de septiembre de 2025. Esta gran victoria se convirtió en un espectáculo de la fuerza de Garuda que estaba en una tendencia positiva.

Leer también: La nota patética de Shin Tae-yong, Ulsan HD perdió y amenazada con degradación



En este partido, Indonesia puede ganar seis goles sin respuesta gracias a los goles marcados por Jordi Amat (4 ‘), el suicidio de Chao Ming Hsiu (23’), Marc Klok (33 ‘), Eliano Reijnders (38’), Ramadhan Sananta (58 ‘) y Sandy Walsh (60’).

Aquí hay seis hechos terribles de la victoria de los deslizamientos de tierra de Indonesia sobre Taiwán:

1. El objetivo rápido de Jordi es muy abierto

Leer también: Evaluación de Kluivert sobre el debut de Miliano Jonathans en el equipo nacional indonesio



El partido solo ha estado funcionando durante cuatro minutos, Jordi grabó muy directamente su nombre en el marcador. El encabezado del defensor naturalizado abrió con éxito una fiesta de gol indonesia desde el comienzo de la pelea.

2. Los objetivos propios aumentan la excelencia

Leer también: Kluivert elogia a todos los jugadores después del equipo nacional indonesio Libas Taiwán



En el minuto 23, Indonesia recibió un «regalo» después de que el defensor de Taiwán Chao Ming Hsiu, un objetivo de un gol propio. El puntaje 2-0 hace que Garuda sea más seguro para continuar atacando.

3. Eliano Reijnders Catat Gol Perdana

El joven mediocampista Eliano Reijnders registró su primer gol con el equipo nacional indonesio. Su dura patada en el minuto 38 agregó el puntaje a 4-0, además de mostrar el gran potencial del jugador.

4. Sananta y Sandy Walsh Fiestas de gol completa

En la segunda mitad, fueron Ramadhan Sananta (58 ‘) y Sandy Walsh (60’) quienes agregaron ventaja. Los dos goles rápidos en dos minutos bloquearon la victoria de Indonesia con un puntaje de 6-0.

5. Debut dos jugadores naturalizados

Este partido también es un momento de debut para dos nuevos jugadores naturalizados. Mauro Ziljstra entró en reemplazar a Ramadhan Sananta en el minuto 65, mientras que Miliano Jonathans debutó al ingresar en el minuto 71 reemplazando a Beckham Putra.

6. La atmósfera de Surabaya se convierte en energía adicional

Jugando en el estadio Bung Tomo Gelora, el pleno apoyo de los seguidores es una energía adicional para el equipo de Garuda. El ambiente retumbante en Surabaya hizo que esta victoria de deslizamiento de tierra fuera aún más especial.

Con este resultado, el equipo nacional indonesio confía cada vez más en enfrentar la próxima agenda internacional contra el Líbano. El partido contra Taiwán no es solo una fiesta de gol, sino también una prueba de la combinación sólida de jugadores senior, naturalización y talentos jóvenes.