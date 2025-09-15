6 hechos impactantes detrás del caso de corrupción de la cuota del hajj que arrastró el nombre Khalid Basalamah

Yakarta, Viva – Casos supuestos Corrupción de la cuota de Hajj 2023-2024 continúa rodando y arrastrando varios grandes nombres, incluidos predicadores y propietarios de Pt Zahra Oto Mandiri Hajj Travel o Uhud Tour, Khalid Zed Abdullah Basalamah.

Leer también: Khalid Basalamah devolvió el dinero de la corrupción de la cuota del hajj, dijo el KPK



Se revisa KPK Como testigo y afirmó ser arrastrado al vórtice del caso debido al problema de la cuota especial de Hajj adicional.

KPK en colaboración con BPK calcula las pérdidas estatales de Caso de cuota de hajj. Los resultados del cálculo inicial indican el valor de la pérdida de más de RP1 billones. Ex ministro de religión Yaqut cholil qouumas También se impidió viajar al extranjero con respecto a este caso.

Leer también: KPK llama a Wasekjen PDIP DJKA Kemenhub Braibery Case



Aquí hay filas de hechos importantes sobre el caso. Khalid Basalamah En el escándalo de la cuota del hajj.

Leer también: KPK investiga supuestamente el antiguo Menag Yaqut recibiendo el flujo de casos de dinero de cuota de Hajj a través de intermediarios



1. Lleno de reprogramación del examen KPK

Khalid Basalamah finalmente asistió al KPK Red and White Building el martes 9 de septiembre de 2025, después de estar ausente en la citación del 2 de septiembre.

«El examen de testigos de hoy es un reprogramación del examen anterior», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto.

2. Llamado para participar en la peregrinación a través de una cuota problemática

El KPK rastreó el viaje de Haji Khalid en 2024, que se decía que usaba una cuota especial adicional.

Este es el foco de los investigadores para ver si hay acusaciones de mal uso de la cuota que deberían ser limitadas.

3. Afirmando ser víctima de Ibnu Mas’ud

En su declaración, Khalid se mencionó a sí mismo y a otras 122 congregaciones ya se habían registrado como Hajj Furoda. Sin embargo, finalmente se fueron a la honorable PT Goodwill de Ibn Mas’ud.

«Nuestra posición es víctima de PT Muhibbah propiedad de Ibnu Mas’ud», dijo Khalid.

4. KPK en el motivo de elegir un Hajj especial

De hecho, Khalid afirmó haber pagado por Hajj Furoda. Sin embargo, el KPK exploró las razones para cambiar a una cuota especial Hajj.

«Se exploró. ¿Se debe a factores económicos u otras razones», dijo el diputado interino de la aplicación de KPK, ASEP Guntur Rahayu.

5. Se destacan las acusaciones de la transacción de cuota de Hajj

El KPK rastreó la posibilidad de un flujo de fondos para obtener una cuota adicional.

«¿Es de su agencia de viajes o que usa otra agencia de viajes, todavía se está explorando», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo

6. Khalid devolvió el dinero al KPK

Khalid afirmó haber recibido costos adicionales por Ibnu Mas’ud. Recientemente devolvió el dinero al KPK.

«Cuando el KPK nos invitó, llegamos. El KPK también pidió que el dinero se devolviera, regresamos», dijo Khalid.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, confirmó el reembolso, aunque la cantidad aún se verificó.