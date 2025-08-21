6 hechos de enfrentamientos de residentes en Ambon, 636 residentes huyeron hasta que los perpetradores fueron arrestados

Ambon, Viva – enfrentamientos entre ciudadanos en el área de Hunuth, Ambon City, Maluku, dejando una profunda tristeza. Este evento reclamó víctimas, causando pérdidas materiales, hasta cientos de personas tuvieron que evacuar. La policía se movió rápidamente para descubrir el caso. El siguiente es un resumen de los hechos:

1. Comenzando a partir de una pelea entre estudiantes

El subdirector de policía de Maluku, el general de brigada Imam Thobroni, explicó que el choque comenzó con el problema de las peleas entre los estudiantes. De la pelea, un estudiante se convirtió en víctima de muerte.



Maluku Jefe Adjunto de Policía General Imam Thobroni reveló un caso de choque en Ambon

«Hemos asegurado que los perpetradores de las iniciales (19) siguen siendo estudiantes y actualmente los perpetradores de los desencadenantes de los enfrentamientos están experimentando un examen más detallado», dijo Imam en Ambon citado desde Antara el jueves (8/21/2025).

2. Activando el choque de un estudiante

Se sabía que los principales perpetradores de los enfrentamientos tienen las iniciales es (19), un estudiante vocacional en Ambon. IS es un perpetrador punzante que hace que un estudiante muera.

3. El arresto se realizó en Tulehu

La policía logró arrestar está en su casa en la aldea de Tulehu, regencia central de Maluku. Este arresto tuvo lugar después de que las autoridades identificaron y cazaron a los actores principales.

4. Evidencia confiscada por la policía

La policía aseguró una serie de elementos de evidencia en forma de un conjunto de uniformes escolares y un arma afilada utilizada por los perpetradores para apuñalar a la víctima.

5. Pérdida: 35 casas dañadas y cientos de 636 residentes fueron desplazados

Extensos enfrentamientos después de apuñalar causan ataques entre ciudadanos. Se informó que hasta 35 casas fueron quemadas y dañadas. Además, 636 personas se vieron obligadas a huir a un lugar seguro.

6. La policía caza a los perpetradores del incendio provocado

Además de arrestar a los perpetradores apuñalados, las autoridades también están identificando a los perpetradores de la quema de la casa.

«Hemos reunido pruebas, testigos y videos quemadores que circulan para obtener más arrestos a los perpetradores», dijo el general de brigada Imam Thobroni.

La policía aseguró que el manejo de este caso se convirtiera en una prioridad para que el conflicto no se ampliara. El enfoque persuasivo también se lleva a cabo involucrando líderes comunitarios, líderes religiosos, el rey del país y el gobierno local.

«No solo tomamos medidas contra los perpetradores, sino que también tomamos medidas persuasivas al involucrar a todas las partes, para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares», dijo el jefe de policía adjunto de Maluku.

Afirmó: «El proceso legal continúa. Instamos a todos los ciudadanos amboneses a abstenerse y confiar la resolución de problemas a las autoridades». (ENTRE)