6 formas de cocinar pollo frito crujiente y duradero con harina para sazonar todo uso

Jacarta – Pollo frito Krispy es uno de los platos favoritos de los indonesios porque su textura es crujiente por fuera y permanece jugosa por dentro. Sin embargo, el desafío que a menudo se enfrenta al cocinar pollo frito crujiente es mantenerlo crujiente para que no se ablande rápidamente después de que se enfríe.

Usar harina para condimentar para todo uso es práctico, pero aun así necesitas la técnica adecuada para obtener los máximos resultados. ¡Vamos, desplázate más!

Aquí hay cinco formas de cocinar pollo frito crujiente con harina sazonada para todo uso para que se mantenga crujiente por mucho tiempo.

1. Seleccionar y preparar el pollo correctamente

El primer paso que determina el resultado final es la selección de las gallinas. Utilice pollo fresco con trozos de tamaño uniforme para que el nivel de cocción sea uniforme.

Antes de condimentar, el pollo se debe lavar bien y luego secar con un paño de cocina. Este proceso de secado es importante para reducir el exceso de agua que puede hacer que la capa de harina se empape fácilmente al freír.

2. Marinar para obtener un sabor y una textura óptimos

Aunque utilice harina sazonada para todo uso, se recomienda el proceso de marinado. Marina el pollo en una mezcla de ajo, sal y un poco de pimienta durante al menos 30 minutos.

Marinar no sólo enriquece el sabor, sino que también ayuda a que las fibras de la carne se vuelvan más tiernas. El pollo bien marinado tiende a ser más jugoso sin comprometer la frescura de la capa exterior.

3. Utilice la técnica de recubrimiento gradual con harina

Para que la comida frita quede más crujiente y dure más tiempo, cúbrala con harina gradualmente. Enrolle el pollo en harina seca para todo uso, luego sumérjalo en agua helada o en una solución fina de harina, luego cúbralo nuevamente con harina seca mientras presiona ligeramente.

Esta técnica crea una capa de textura rugosa que producirá un máximo crujiente cuando se fríe.

4. Presta atención a la temperatura y al tipo de aceite de cocina.

La temperatura del aceite tiene una gran influencia en el resultado del pollo frito crujiente. Utilice mucho aceite y caliéntelo a una temperatura de entre 170 y 180 grados centígrados. El aceite que no esté lo suficientemente caliente hará que el pollo absorba el exceso de aceite y se ablande rápidamente.

Elija aceite con un punto de humo alto, como aceite de palma o aceite de canola, para que el proceso de fritura sea estable y los resultados más crujientes.