6 El avión de combustible más eficiente en combustible del mundo, Indonesia tiene uno de ellos

Yakarta, Viva – La eficiencia del combustible no es solo una cuestión de ahorrar costos, sino que también determina cuánto tiempo avión de combate Puede sobrevivir en el aire y hasta dónde puede llegar al campo de operación. En el último informe de defensa, se afirmó que los aviones de combate modernos podrían gastar más de 20,000 litros de combustible por hora al llevar a cabo la misión. Por lo tanto, no se sorprenda si la tecnología de ahorro de combustible es ahora uno de los principales enfoque de la industria de defensa global.

Además de reducir la necesidad de reabastecimiento de combustible en el aire, esta eficiencia también juega un papel directo en la estrategia de combate y la sostenibilidad de las operaciones militares. Varias de la última generación de chorro también vienen con tecnología de motor, diseño aerodinámico, para el uso de materiales diseñados específicamente para minimizar el consumo de combustible.

Reportado por Viva Dair Wionews Martes 19 de agosto de 2025, Aquí hay algunos aviones de combate sofisticados que se sabe que son superiores en términos de eficiencia de combustible:

1. Lockheed Martin F-35 Lightning II

VIVA militar: F-35 Lightning II Jet de combate de demonios militares

F-35 es conocido como uno de los aviones de combate más populares en la actualidad. Este avión utiliza un motor Pratt & Whitney F135 con una fuerza impulsora de 28,000 libras. Gracias al diseño de sigilo aerodinámico, el F-35 puede reducir la resistencia del aire para que el consumo de combustible sea más eficiente aproximadamente 10-15 por ciento que su predecesor. Con el combustible interno, este chorro puede volar más de 1,200 km sin rellenar.

2. F-22 Raptor con tecnología Supercruise

Viva militar: Demonio Raptor F-22.

El F-22 Raptor lleva una función de pilar llamada Supercruise, que le permite volar a Mach 1.5 velocidades sin la ayuda de Afterburner. Esta tecnología reduce el consumo de combustible en un 30-40 por ciento cuando se conduce a alta velocidad. Dos motores Pratt & Whitney F119, cada uno con una fuerza impulsora de 35,000 libras, se convirtieron en la columna vertebral del poder de este avión de combate sigiloso.

3. Saab Jas 39 Gripen, barato y eficiente

Gripen de Suecia es famoso como uno de los costos de combate operativos más bajos del mundo. Usando un motor RM12, este avión quema aproximadamente 2,900 kg de combustible por hora a toda potencia. Con un peso vacío de alrededor de 6.800 kg, Gripen es mucho más ligero que sus competidores. Según la Revisión de Defensa de Estocolmo, los costos operativos por hora de vuelo son 40 por ciento más baratos que los aviones de combate en su clase.

4. Dassault Rafale con combustible inteligente

Jets de combate Dassault Rafale de Indonesia

Este avión de combate francés utiliza el motor Snecma M88 con una potencia de conducción de 50 kN. La ventaja es la capacidad de usar una mezcla de biocombustibles y queroseno, que no solo suprime las emisiones de carbono, sino que también aumenta la eficiencia del combustible. El informe de aire y espacio señala que Rafale ahorra hasta el 20 por ciento de combustible en una misión de larga distancia, gracias al motor eficiente y al último diseño aerodinámico.

Para obtener información, Indonesia ha ordenado hasta 42 unidades de aviones de combate Rafale, con detalles de 26 asientos individuales y 16 asientos dobles. El primer Jet Rafale estaba programado para llegar a Indonesia a principios de 2026.

5. Typhoon Eurofighter

VIVA militar: jet de combate de typhoon eurofighter

Typhoon está diseñado con material compuesto que alcanza el 40 por ciento del peso total de la aeronave, reduce el peso a 2,000 kg. El motor EJ200 que tiene cada uno produce un empuje de 20,000 lbs. Según la defensa de Jane Weekly, Typhoon puede ahorrar alrededor del 12 por ciento de combustible durante el crucero, con un rango de hasta 2,900 km sin detenerse.

6. Sukhoi SU-57, Orgullo de Rusia

Como el avión de combate de quinta generación, el SU-57 está equipado con el último motor Saturn Izdeliye 30, que se afirma que reduce el consumo de combustible en hasta un 20 por ciento. Con la capacidad de Supercruise Mach 1.3, este chorro no necesita confiar en el desperdicio de un quemador. Como resultado, el SU-57 puede viajar una distancia de hasta 3.500 km con solo combustible interno, lo que lo convierte en uno de los aviones de combate con la potencia de crucero más lejana.