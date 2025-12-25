6 dramas coreanos con temática de Intercambio de almas que debes ver, ¡realmente emocionantes!

Jacarta – Drama Corea con la temática de intercambiar almas o cuerpos siempre logra robarse la atención del público. La trama combina fantasía con conflicto emocional, haciendo que este género se sienta único y lleno de sorpresas.

A través del concepto de un alma atrapada en el cuerpo de otra persona, se invita al público a explorar cuestiones de identidad, poder, destino y amor desde una perspectiva inusual. La popularidad de este tema continúa, incluso varios dramas recientes todavía utilizan una premisa similar. ¡Vamos, desplázate más!

Mientras esperamos el próximo drama To My Beloved Thief, aquí hay seis dramas coreanos con el tema del intercambio de almas que son dignos de estar en tu lista de vigilancia, según lo informado por Soompi.

1. Río Luna

Este drama de fantasía sageuk presenta una historia de intercambio de almas envuelta en intrigas reales y rencores pasados. El príncipe heredero Lee Gang (Kang Tae Oh) tiene heridas profundas debido a la trágica muerte de su esposa. El destino lo une con Park Dal I (Kim Se Jeong), un comerciante de sal cuyo rostro es idéntico al de su esposa, pero sin recuerdos del pasado.

Un cambio de destino obliga a Lee Gang a vivir fuera del palacio, mientras que Dal I debe sobrevivir en medio de la política mortal del reino. Con una mezcla de emoción, romance y misterio, Moon River ofrece una nueva perspectiva sobre las segundas oportunidades y el autodescubrimiento.

2. Jardín Secreto

Como uno de los dramas de intercambio de cuerpos más legendarios, Secret Garden reúne a Joo Won (Hyun Bin), un CEO rico y arrogante, con Gil Ra Im (Ha Ji Won), una simple especialista. Su relación, que inicialmente estuvo llena de conflictos, cambió drásticamente cuando sus almas intercambiaron.

A partir de ahí, cada uno empezó a comprender la vida y las cargas de cada uno. La combinación de romance, fantasía y emociones fuertes hacen que este drama siga siendo memorable.

3. La primera noche con el duque

Este drama tiene un concepto único cuando una estudiante moderna (Seohyun) de repente queda atrapada en su novela romántica favorita. Vive como Lady Cha Sun Chaek, un personaje secundario que se supone es insignificante.

Sin embargo, su encuentro con el príncipe Yi Beon (Taecyeon) cambió la historia por completo. Con humor ingenioso y un romance adorable, este drama destaca cómo las pequeñas decisiones pueden reescribir el destino.