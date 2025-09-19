6 de cada 10 compañías harán despidos en 2026, la incertidumbre económica y la IA se convertirán en el culpable

Yakarta, Viva – La incertidumbre de la economía global todavía está en el centro de atención. Después de varios años de enfrentar la presión inflacionaria, los cambios en la política comercial y el aumento de la adopción tecnológica, muchos compañía Ahora más cuidadoso en la gestión del trabajo de parto.

Esta condición hace que una estrategia de eficiencia sea una prioridad, incluso mediante la reducción de los empleados o las restricciones al reclutamiento.

Una nueva encuesta de la plataforma Reume.org proporciona una imagen bastante preocupante para los trabajadores. Hasta el 58% de las empresas en los Estados Unidos planean rescindir el empleo (Despido) en 2026.

Lanzarse desde CPAViernes 19 de septiembre de 2025, este número muestra la tendencia de debilitarse en el mercado laboral, a pesar de la demanda de nuevas habilidades, especialmente en el campo de la inteligencia artificial (inteligencia artificial (AI), continúa subiendo.

La razón principal de los despidos: economía, tarifas e IA

La encuesta de los 1,000 líderes empresariales estadounidenses reveló que el 55% de la compañía calificó la incertidumbre económica como el principal impulsor de los despidos de este año. Además, el 39% destacó los temores de las políticas de tarifas y comerciales, mientras que el 35% llamó a la adopción de IA como un factor que reduce las necesidades del trabajo humano.

En 2026, se espera que el potencial de despidos sea mayor. Del total de empresas encuestadas, el 26% evaluó que los despidos eran muy probables, y el 32% dijo que la posibilidad era bastante grande. La causa aún está dominada por los temores de las tarifas y el comercio (48%) y las condiciones económicas globales (47%).

Tendencia de reclutamiento lenta

No solo una cuestión de despidos, la tasa de reclutamiento también muestra una desaceleración. La encuesta registró que el 9% de la compañía había impuesto el reclutamiento, mientras que el 41% redujo el número de nuevos reclutas. Solo el 9% de las empresas han agregado fuerza laboral este año.

Para las empresas que poseen la expansión de la mano de obra, el 63% culpan a las condiciones económicas, el 38% debido a las políticas de tarifas y comerciales, el 35% debido a la disminución de los ingresos y el 22% menciona la adopción de la IA reduce las necesidades del personal.

¿Quién es el mayor riesgo de perder un trabajo?

La encuesta también destacó el grupo más vulnerable de grupos de trabajadores. El 48% de los líderes empresariales dijeron que los trabajadores con salarios altos tienen más probabilidades de verse afectados, seguidos por el 46% de los trabajadores que no tienen habilidades relacionadas con la IA, el 42% de los nuevos trabajadores y el 41% de los empleados de nivel principiante.

Los factores demográficos también desempeñan un papel: el 30% de la compañía evalúa que los trabajadores jóvenes son más vulnerables, el 29% dice que los trabajadores superiores se consideran menos adaptativos y que el 19% evalúa los titulares de visas de trabajo H1B son riesgosos debido a costos administrativos adicionales.

«El papel de los altos salarios es a menudo el primer objetivo porque la compañía ve ahorros directos en los costos salariales. Los empleados que no tienen habilidades relacionadas con la IA también son vulnerables porque la organización acelera la automatización», dijo Kara Dennison, Jefe de División de Asesoramiento de Carrera en Reume.org.

Dijo que los nuevos trabajadores y los niveles de novatos corren el riesgo de despidos porque no tienen un conocimiento profundo o valores a largo plazo. «Los factores demográficos también influyen, donde los trabajadores jóvenes pueden considerarse fáciles de reemplazar, los trabajadores superiores se consideran menos adaptativos y los titulares de visas aportan costos adicionales», explicó.

AI es el factor de cambio más grande

La adopción de inteligencia artificial es cada vez más evidente en la estructura laboral. En 2025, el 27% de la compañía aumentó significativamente la inversión de IA, mientras que el 41% informó un aumento moderado.

Hasta ahora, el 28% de la compañía afirmaba haber reemplazado el trabajo con IA, y se prevé que el número aumente al 37% a fines de 2026.

«La adopción de IA cambiará el mercado laboral de manera más dramática en los próximos 18 a 24 meses que la década anterior. Veremos grandes cambios en el trabajo de rutina y el surgimiento de nuevas categorías de trabajo, como la supervisión de IA, la ética de datos, la ingeniería rápida y la colaboración de Human-AI», explicó.

Solo las habilidades técnicas, dijo, no es suficiente. La adaptabilidad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional serán la principal diferencia. Para mantener sus carreras relevantes, los profesionales deben desarrollar habilidades digitales, así como habilidades humanas que no pueden ser reemplazadas por IA.

«Para las empresas, es importante aumentar la experiencia del trabajo para estar listo para trabajar con IA. Las empresas que solo hacen la IA como un medio para reducir los costos sin invertir en recursos humanos en riesgo de pérdida de cultura, confianza y competitividad a largo plazo».