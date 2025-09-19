6 Comportamiento que causa accidentes que debe ser evitado por el conductor

VIVA – Según los últimos datos obtenidos de la investigación interna de AHM basado en el informe de la Policía Nacional de Korlantas, durante 2024 hubo 144,605 ​​eventos accidente Tráfico en Indonesia. De estas cifras, 77 por ciento vehículo involucrado es una motocicleta. Por lo tanto, los usuarios de dos ruedas siguen siendo el grupo más vulnerable al riesgo de accidentes.

Los datos también revelaron que el 53 por ciento de las víctimas de accidentes tenían entre 15 y 39 años. Es decir, el grupo de edad productivo es en realidad el más víctima. Esta condición es ciertamente alarmante, además, la mayoría de los casos se pueden prevenir si el comportamiento de conducción es más ordenado.

6 Causas de comportamiento de accidentes

A partir de los resultados de la investigación de investigación interna de Astra Honda Motor, citado por Viva Automotive el viernes 19 de septiembre de 2025, hay seis comportamientos que a menudo desencadenan accidentes en la carretera, incluidos los siguientes:

1. Descuento para el tráfico desde el frente

Muchos automovilistas no prestan atención a las condiciones del tráfico desde la dirección opuesta. Por ejemplo, superado o fuera del carril sin prestar atención a los vehículos que provienen del frente. Este comportamiento a menudo desencadena colisiones frontales que son fatales.

2. No mantiene una distancia segura

Pegarse demasiado cerca del vehículo en el frente aumenta el riesgo de colisiones cuando hay un frenado repentino. De hecho, mantener una distancia segura es una de las reglas básicas de seguridad que a menudo se ignora.

3. Conduce por encima del límite de velocidad

La alta velocidad es tentador, pero a menudo hace que el conductor pierda el control. La violación de los límites de velocidad también minimiza las oportunidades para evitar un peligro repentino en el camino.

4. Descuido al girar

No se producen pocos accidentes porque el conductor no da un letrero al girar o cortar la ruta de repente. Esta acción descuidada se pone en peligro a usted y a otros usuarios de la carretera.

5. Descuento al precedir

Antes de otros vehículos sin cálculos maduros, especialmente en la curva o las carreteras estrechas, puede desencadenar un accidente grave. Este comportamiento a menudo es causado por prisa.

6. Conducir en fatiga

Conducir en somnolencia o fatiga reduce la concentración y reacción del conductor. Esta condición es equivalente al riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol porque la capacidad de controlar el vehículo disminuye considerablemente.

Accidente de tráfico Todavía es una amenaza grave, especialmente para los usuarios de motocicletas que dominan los casos en Indonesia. Al evitar seis comportamientos riesgosos como se mencionó anteriormente, cada conductor puede ayudar a reducir la cantidad de accidentes.