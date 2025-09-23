Yakarta, Viva – Avión de combate La quinta generación se conoce como el avión más moderno con tecnología sigilosa, supercripe o vuelo supersónico sin posburador, sistemas de sensores sofisticados y espacio de armas internas para reducir las trazas de radar. Además, este tipo de avión puede compartir datos en tiempo real con otros aviones en el aire.

Hasta ahora, el número de aviones de quinta generación que realmente operan aún son limitados. Solo un puñado de países los tienen y los prueban en misiones reales.

La pregunta es, ¿cuál está más listo para la guerra real? La siguiente lista se resume de Wionews Martes 23 de septiembre de 2025.

1. F-35 Lightning II (Estados Unidos) -Mas probado en el campo de batalla

El F-35 es el chorro de quinta generación utilizado en el mundo con más de 1,000 unidades activas. Este avión fue operado por Estados Unidos y Aliados, y ha demostrado su capacidad para luchar desde 2018 a través de Israel y los Estados Unidos.

Su principal fortaleza se encuentra en la tecnología sigilosa, los sistemas de guerra electrónica, los sensores de fusión y los cascos sofisticados que muestran datos directamente al piloto. Con la velocidad máxima de Mach 1,6, F-35 viene en tres variantes: F-35A (convencional), F-35B (despegue corto/vertical) y F-35C (versión portadora de aviones).

2. F-22 Raptor (Estados Unidos) -ruler del cielo raro

F-22 Raptor es promocionado como los mejores aviones de combate aire-aire del mundo. Con una velocidad máxima de Mach 2.25, la capacidad de Supercruise, así como la agilidad extraordinaria, este avión es casi inigualable en duelos de aire.

Sin embargo, su producción es muy limitada, solo alrededor de 180 unidades, y solo es propiedad de los Estados Unidos. Por razones estratégicas, F-22 rara vez se moviliza en conflictos reales y se usa más a menudo como un activo de respaldo.

3. Chengdu J-20 (China) -Asia del primer avión sigiloso

J-20 es el orgullo de China como el primer avión de quinta generación en Asia, que funciona oficialmente desde 2017. Con un diseño de delta de Canard, este avión puede alcanzar la velocidad de Mach 2 y tiene un rango de combate de alrededor de 2,000 km.

Este avión ha sido visto patrullando por Taiwán y el Mar del Sur de China. Aun así, hasta ahora no ha habido evidencia fuerte del uso de J-20 en batallas reales.

4. Shenyang J-35 (China)-Nueva potencia del portaaviones

J-35, o también conocido como FC-31, se unió oficialmente a la Armada China en 2025. Estos aviones de doble motor están específicamente diseñados para portaaviones con más de 1.8 operaciones de Mach.

Este avión todavía está experimentando la etapa de prueba operativa y nunca se ha utilizado en batallas reales. Sin embargo, las características del demonio, el espacio de armas internas y la integración del sensor de nueva generación hacen que sea potencial para convertirse en la columna vertebral del poder de China en el futuro.

5. SU-57 Felon (Rusia) -Till en la etapa de desarrollo

Rusia introdujo el SU-57 como el avión de quinta generación desde 2020. Pero hasta 2025, solo alrededor de 40 unidades estaban funcionando. Este avión es capaz de supercribe con una velocidad de máquina de 1.3, y alcanza la velocidad máxima de Mach 2.

Equipado con radar sofisticado y sistema de empuje de vectores 3D, SU-57 está diseñado para sobresalir en una pelea de perros de gran alcance. Rusia afirma haberlo usado en Siria, pero los detalles de la operación de combate siguen siendo vagos y no han sido ampliamente probados.

6. ¿Qué avión está completamente listo para la guerra?

Cuando se habla de preparación del combate, el F-35 está claramente a la vanguardia. Este avión no solo se produce en masa, sino que también está probado en un campo de batalla real y es utilizado por varios países.

F-22 tiene habilidades extraordinarias, pero su número limitado rara vez se moviliza. Mientras tanto, J-20, J-35 y Su-57 ya están funcionando, pero aún no tienen la misma experiencia de combate que el F-35.

Por lo tanto, hasta ahora el F-35 todavía se reconoce como el avión de quinta generación más listo para la guerra, mientras que sus rivales continúan tratando de perseguir.