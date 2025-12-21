6 autos usados ​​a precios asequibles que debes conocer

Jacarta – Mercado auto usado ofrece una serie de vehículos con precio muy asequiblepero aún así vale la pena usarlo. Con un presupuesto de £2000 o menos de IDR 44 millones, los compradores pueden encontrar un automóvil usado que ofrezca suficiente comodidad, rendimiento y durabilidad para las necesidades diarias.

El siguiente es un resumen de VIVA. equipo superior Domingo 21 de diciembre de 2025. Esta lista cubre una variedad de modelos, desde automóviles europeos hasta japoneses, que siguen siendo populares en el mercado de automóviles usados ​​del Reino Unido.



Ilustración de una sala de exposición de automóviles usados ​​en el WTC Mangga Dua

1. Jaguar X‑Type Estate: Estate Premium con motor V6

El Jaguar X‑Type Estate ofrece una alternativa para quienes buscan un familiar premium con motor V6. Este modelo está construido sobre la plataforma del Ford Mondeo, pero conserva el carácter típico de Jaguar. Esta unidad ex-familiar está disponible en el mercado por alrededor de £2,000 o el equivalente a IDR 44 millones y ofrece amplio espacio para equipaje y una experiencia de conducción como ninguna otra. sedán normal

2. Lexus IS 250: potente sedán con tracción trasera

El Lexus IS 250 es un sedán de tracción trasera conocido por ser resistente y relativamente fácil de mantener. Varias unidades usadas están disponibles por alrededor de 44 millones de IDR, incluidas las de transmisión manual. Se sabe que este automóvil dura si se realiza un mantenimiento regular, lo que lo convierte en una opción atractiva para compradores con un presupuesto limitado.

3. Mercedes‑Benz Clase C: sedán alemán con motor V6

La Clase C de la generación anterior, como la variante C230, ofrecía el típico confort alemán con un motor V6. Aunque algunas unidades tienen un alto kilometraje, estos coches siguen ofreciendo un rendimiento decente y un interior bien equipado.

4. Alfa Romeo 159: sedán de estilo italiano

Para los amantes de los coches europeos que quieran lucir diferente, el Alfa Romeo 159 podría ser una opción. Todavía se encuentran disponibles en el mercado unidades usadas con kilometraje moderado y buenas condiciones, que ofrecen un diseño italiano distintivo y motores potentes que atraen a los fanáticos de los sedanes con estilo.

5. Honda Accord: sedán práctico y confiable

El Honda Accord con motor de 2.0 litros y transmisión manual es una opción práctica y económica. Este coche es apto para uso diario como vehículo familiar o vehículo principal.