6 autos franceses con diseños excéntricos, prueba de creatividad sin límites

VIVA – Francés No solo conocido a través de la culinaria, la moda o el arte, sino también a través del mundo automotriz lleno de imaginación salvaje. Productores móvil Francia, especialmente Citroën, RenaultPeugeot y Matra tienen la reputación de crear un automóvil extraño.

Estos autos a menudo desafían las normas diseñoTrae nuevas tecnologías que a veces preceden a su tiempo, o simplemente muestran formas inusuales.

Citroen DS Coche de ensueño de mujeres

Aquí hay seis autos franceses que se pueden llamar vehículos «hermosos en su locura» que pueden no tener siempre éxito comercial, pero dejan un sendero profundo en la historia automotriz.

1. Citroen DS (1955) – Un ícono futurista que precede al tiempo

Cuando Citroen DS se introdujo en el Salón del Automóvil de París de 1955, el mundo parecía estar conmocionado por la visión de los ovnis en la carretera. El diseño es así moderno y aerodinámico, como si fuera del futuro.

DS está equipado con una suspensión hidropneumática revolucionaria que hace que este automóvil pueda flotar suavemente en los baches. Los faros delanteros pueden girar en la dirección del volante, mientras que el sistema de frenado usa un freno hidráulico sensible algo que rara vez existe en esa época.

La singularidad de DS no es solo la estética, sino también funcional. El presidente francés, Charles de Gaulle, incluso sobrevivió al intento de asesinato porque la suspensión DS hizo que el automóvil aún se controlara a pesar de que el neumático recibió un disparo. No es de extrañar que este automóvil sea un símbolo del avance de la tecnología automotriz francesa.

2. Renault Avantime (2001) – MPV Rasa Cup

Renault Avantime es un ejemplo concreto de un «experimento loco» que se hizo realidad. Imagine un MPV grande con solo dos puertas gigantes, techos de vidrio panorámico y diseño del cuerpo sin pilares laterales. Ese es Avantime, un automóvil que quiere combinar la comodidad de MPV con un estilo deportivo de coupé.

Este automóvil utiliza un motor V6 de 3.0 litros con una potencia de alrededor de 210 hp, suficiente potencia para su clase. El interior es amplio, la iluminación natural es abundante y la atmósfera es futurista. Desafortunadamente, la producción solo duró en breve, alrededor de 8.500 unidades antes de detenerse en 2003.

A pesar de que el comercial falló, Avantime ahora se considera un ícono de diseño audaz que muestra que Renault se atreve a salir del camino seguro de la industria automotriz.

3. Citroen ami 6 (1961) – autos con «reverso de vidrio inverso»

Citroen Ami 6 es un automóvil pequeño diseñado para el mercado de personas. Pero en lugar de parecer ordinario, AMI 6 viene con un diseño excéntrico: el vidrio trasero se inclina hacia adentro (ventana trasera de rastrillo inversa).

Este diseño inicialmente obtuvo controversia, pero aparentemente tenía una función. Con el vidrio invertido, el tronco puede permanecer espacioso sin aumentar el cuerpo trasero, y el agua de lluvia fluye más fácilmente para que el vidrio sea más limpio.

La resistencia es pequeña, solo 22 teléfonos celulares de motores de dos cilindros enfriados por aire. Aunque no es rápido, AMI 6 es cómodo gracias a la suspensión suave típica de Citroën. Como resultado, este automóvil logró atraer a los consumidores y se convirtió en uno de los autos más típicos en las calles francesas de la década de 1960.

4. Renault 16 (1965) – El primer hatchback para la familia

Renault 16 se considera un pionero de los hatchbacks modernos. Lanzado en 1965, este automóvil parece un gran sedán, pero en realidad ofrece el concepto de un cuerpo hatchback con una gran puerta trasera. Esto da flexibilidad: el asiento trasero se puede doblar, el equipaje se puede ampliar y el automóvil se vuelve muy práctico para la familia.

Lo más exclusivo es la construcción técnica. Debido a que usando la suspensión del vástago del par (barra de torsión), las distancias del eje izquierda y derecha difieren aproximadamente 70 mm. Esto lo convierte en un automóvil con distancia entre ejes asimétrica, algo que casi no está en otros autos.

Con más de 1,8 millones de unidades vendidas y el título de automóvil europeo del año 1966, Renault 16 muestra que la extrañeza del diseño no evita el éxito comercial.

5. Peugeot 1007 (2004) – Hatchback con puertas correderas automáticas

Ilustración del logotipo de Peugeot Car

Peugeot 1007 intenta atraer a los consumidores de la ciudad con ideas inteligentes: puertas de corte eléctrico en un pequeño hatchback. Esta innovación es muy útil en un estacionamiento estrecho, porque la puerta puede abrirse sin preocuparse por golpear a otro automóvil.

Además, 1007 ofrece interiores con paneles interiores que se pueden cambiar de acuerdo con los gustos del propietario, lo que lo hace flexible y elegante. Sin embargo, el peso de las puertas correderas pesadas hace que el rendimiento del motor sea menos receptivo. Además, el precio de este automóvil es relativamente alto para el segmento.

Como resultado, las ventas no coincidieron con las expectativas, y su producción se detuvo en 2009. Aun así, Peugeot 1007 sigue siendo recordado como un automóvil pequeño que se atreve a llevar la tecnología de puertas correderas al segmento que no es VAN.

6. Matra Rancho (1977) – Crossover antes de su tiempo

Mucho antes del popular SUV y crossover, Francia ya tenía un Rancho Matra. Este automóvil nació de la colaboración de Matra con SIMCA, utilizando la base de hatchback SIMCA 1100, pero recibió una pantalla todoterreno con revestimiento de plástico, luces adicionales y techos altos con vidrio grande.

A pesar de parecer feroz, Rancho en realidad solo tiene una tracción en la rueda delantera, no 4×4. Pero el diseño tuvo éxito en dar un aura de aventura. Con un gran espacio de cabina y un cuerpo trasero de fibra de vidrio, Rancho es adecuado para familias a las que les gusta viajar.

La producción dura hasta 1984 con un total de alrededor de 57,000 unidades vendidas. Muchos observadores se refieren a Rancho como los antepasados ​​del concepto de crossover moderno.

Los seis autos franceses son pruebas de que el mundo automotriz no siempre tiene que seguir la corriente. A veces, el coraje de verse diferente produce un trabajo que se recuerda más tiempo que el automóvil convencional.

Citroen DS muestra el futuro desde 1955, Renault Avantime demuestra que el MPV puede aparecer como un cupé, Citroën ami 6 desafía el diseño del diseño con un parabrisas invertido, Renault 16 ofrece una moderna base de hatchback, Peugeot 1007 presenta una puerta deslizante única en un automóvil pequeño y las matemáticas de Rancho abre la forma en que la tendencia cruzada.

Tal vez no todos tienen éxito en el mercado, pero estos autos tienen una cosa en común: una locura hermosa que lo hace eterno en la memoria de los entusiastas de los automóviles.