6 asesinado en un ataque israelí contra Doha Qatar, incluido el hijo del funcionario de Hamas, Khalil al-Hayya,

DohaVIVA – Al menos seis personas fueron asesinadas en ataque Israel en la ciudad capital de Doha, Katar el martes 9 de septiembre de 2025. Hamas Afirma que sus líderes, incluido Khalil al-Hayya, son el objetivo de Israel, sobrevivieron al esfuerzo de asesinato.

Lanzamiento Al JazeraEl miércoles 10 de septiembre de 2025, Hamas dijo que cinco personas fueron asesinadas, incluido el hijo y asistente de su líder principal, Khalil Al-Hayya, mientras que Qatar dijo que un oficial de seguridad estaba entre los que murieron en un bombardeo el martes.

Según los informes de los medios de comunicación árabes, 5 víctimas asesinadas del grupo Hamas fueron Himam al-Hayya (hijo del líder de Hamas en Gaza, Khalil al-Hayya); Jihad Labad Abu Bilal (director de la oficina de Khalil al-Hayya) y tres «colegas», que podrían referirse a los guardias o asesores de altos funcionarios Hamas-Abdullah Abu Khalil, Moamen Abu Omar y Ahmad Abu Malek.



Ataques israelíes contra la capital de Doha, Qatar, atacado a los funcionarios de Hamas

El Ministerio de Asuntos del Interior de Qatari declaró que el cabo Bader Saad Mohammed Al-Humaidi al-Dosari, miembro de las Fuerzas de Seguridad Nacional (Lekhwiya), «Die Syahid» al llevar a cabo sus deberes.

Varios personal de seguridad también resultaron heridos en el ataque, la declaración del Ministerio del Interior Qatar.

Hamas describió el ataque como «crimen atroz, agresión descarada y violaciones sorprendentes contra todas las normas y leyes internacionales».

Según Hamas, los ataques israelíes tenían la intención de frustrar el intercambio de prisioneros y negociaciones de alto el fuego sobre la guerra en Gaza. ¿Dónde está Khalil al-Hayya?

es el mediador principal en las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas.

Los líderes de Hamas están en Qatar porque están celebrando una reunión con una meta positiva de la última propuesta de alto el fuego de los Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Mientras que los funcionarios israelíes dijeron que eran cada vez más optimistas de que los líderes de Hamas fueron asesinados después de que 10 bombas fueron retiradas en el lugar, mientras señalaban que Hamas había tratado de ocultar la muerte de sus líderes en el pasado.

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani condenó el «ataque de crimen imprudente» de Israel en la capital de Doha a través de llamadas telefónicas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El ataque fue una «violación sorprendente de su soberanía y seguridad, así como una violación real de las reglas y principios del derecho internacional», dijo el jeque Tamim en un comunicado el martes.

«En la llamada telefónica, el presidente de los Estados Unidos enfatizó su solidaridad con el país de Qatar y sus fuertes críticas a los ataques a su soberanía, enfatizando que las soluciones diplomáticas pudieron resolver problemas que no se habían resuelto en la región».

El Emir de Qatar instó a la comunidad internacional a pedir responsabilidad para los involucrados en «acciones malvadas», y expresó su esperanza de que Estados Unidos apoyara esta dirección justa.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó en un comunicado que el ejército israelí lanzó un ataque contra Doha contra los líderes de Hamas el martes.

«La acción de hoy contra los líderes terroristas de Hamas es una operación israelí totalmente independiente», dijo Netanyahu en una carga de redes sociales. «Israel comenzó, Israel, quien lo llevó a cabo, e Israel era totalmente responsable».