¡6 años de ser condenado para nunca unirse!

Yakarta, Viva – número Silfester Matutina De vuelta sobresaliendo. Aunque ha sido condenado desde 2019, hasta ahora no ha cumplido una sentencia de prisión. Escritor Tere liye incluso mencionar leales Brillo Eso es «mágico» porque seis años de ser condenado sin siquiera languidecer tras las rejas.

Leer también: El misterio donde el Silfester de Matutina no ha sido ejecutado, el AGO dice esto



En su carga en Instagram, Tere Liye comparó el tratamiento legal de Silfester con pequeñas comunidades. Aludió a cómo la gente común podría ser rápidamente arrojada a la prisión a pesar de que el caso era relativamente leve.

«¿Qué país es Indonesia? Si la madre que tiene un bebé, es tan fácil, sin importar que todavía esté amamantando a su bebé. Si las abuelas, las personas pobres, fácilmente encarceladas (incluso con casos similares, ley, ¿por qué Silfester Matutina 6 años puede deambular libremente? ¿Incluso asar salvaje en la televisión, programas de discusión? « Escribe Tere Liye, citado por Viva el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: El diploma presidencial de candidatos se mantiene en secreto, KPU niega proteger a Jokowi





Autor de la novela del país del Bedebah, Tere Liye

Tras de la caja Matutina Silfester

Leer también: Eko Patrio admite contratarse después de que la Cámara fue rechazada, Tere Liye: ¡No todas las personas, intente revisarla!



Compilado de varias fuentes, el caso que arrastró el nombre Silfester comenzó con su discurso frente a la sede de la policía nacional en mayo de 2017. En su discurso, lo acusó Jusuf kalla usó el problema Sara En aras de ganar la pareja Anies-Sandi en el DKI Pilgub 2017.

Además, también acusó a la familia de JK de cometer prácticas de corrupción que hicieron que la gente de NTT y Bali viviera pobre.

La declaración hizo que la familia de Jusuf Kalla lo informara a la policía de investigación criminal. Después de pasar por un largo proceso, el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta en 2018 condenó a Silfester a ser una sentencia de 1 año en prisión.

El veredicto se fortaleció a nivel de apelación y se elevó a 1 año 6 meses en la Corte Suprema a través de la decisión de casación número 287 K/PID/2019 que se leyó el 20 de mayo de 2019.

A pesar de que ha habido una decisión de Inkrah, la ejecución de Silfester nunca se ha llevado a cabo.