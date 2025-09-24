6.3 millones de espectadores en ABC

«Jimmy Kimmel Live ”alcanzó 6.3 millones de visitas en ABC el martes a pesar de no estar disponible en el 23% de los hogares de los Estados Unidos debido a las preferencias de Nexstar y Sinclair.

Durante la transmisión del martes, Kimmel bromeó sobre la fuerte audiencia que su episodio de regreso probablemente logró. A lo largo de los seis días que «Jimmy Kimmel Live«Estaba fuera del aire, Donald Trump, los presentadores de Fox News y otros críticos de Kimmel afirmaron que el programa no tiene» calificaciones «. «¡Bueno, lo hago esta noche!» Kimmel dijo en su monólogo. [Trump]. Hizo todo lo posible para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Que fracasó mucho. Es posible que tenga que lanzar los archivos de Epstein para distraernos de esto ahora ”.

Kimmel pasó la mayor parte del monólogo enfatizando la importancia de la libertad de expresión y agradeciendo a aquellos que señalaron la Primera Enmienda a lo largo de su suspensión. After shouting out his fellow late night hosts, who share his liberal politics, he said, “Maybe most of all, I want to thank the people who don’t support my show and what I believe, but support my right to share those beliefs anyway. People I never would have imagined, like Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Even my old pal Ted Cruz, who, believe it or not, said something very beautiful on my beneficio.»

«Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de las materias, algunas de las cosas que dicen incluso me dan ganas de vomitar, se necesita valor para que hablen en contra de esta administración, y lo hicieron, y merecen crédito por ello», continuó.