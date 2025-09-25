6.2 Magnitud El terremoto golpea a Venezuela







Un fuerte terremoto Mediendo 6.2 en la escala de Richter golpeó a Venezuela en las primeras horas del jueves, dijo el Centro Nacional de Sismología (NCS).

Según el NCS, el terremoto se registró a las 03:51:55 IST el jueves, con su epicentro ubicado a una latitud de 9.87 grados al norte y una longitud de 70.82deg West. El temblor tenía una profundidad de 10 kilómetros.

En una publicación sobre x, el NCS dijo: «Eq de M: 6.2, el: 25/09/2025 03:51:55 IST, Lat: 9.87 N, Long: 70.82 W, Profundidad: 10 km, ubicación:: Venezuela«

En este momento, no ha habido informes oficiales de víctimas o daños significativos.

En este momento, no ha habido informes oficiales de víctimas o daños significativos.









