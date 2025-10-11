6.000 camiones de ayuda listos para entrar en Gaza

Ginebra, VIVA – Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestina (OOPS) declaró el viernes que tenía suficientes suministros logísticos para enviar a Lane Gaza en 6.000 camiones una vez que se abran las puertas del cruce.

Lea también: Trump cree que el alto el fuego en Gaza durará mucho: todos están cansados ​​de la guerra



Sin embargo, los suministros todavía están en Jordania y Egipto porque Israel aún no está abierto el acceso para la entrada alivio humanidad al enclave palestino.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que su partido sólo había podido distribuir alrededor del 20 por ciento de la ayuda total que necesitaba la población de Gaza en los últimos meses.

Lea también: Tropas de Hamás montan guardia en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego





Camión de ayuda humanitaria para Gaza (Doc: MEMO) Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

«Ese cuerpo [UNRWA] «Tenemos suficientes suministros en Jordania y Egipto para llenar 6.000 camiones listos para entrar en Gaza, pero no ha habido avances para que eso suceda», dijo la directora de comunicaciones de UNRWA, Juliette Touma.

Lea también: El jefe de policía de Tanjung Priok distribuye 420 paquetes de asistencia social para trabajadores, ojol y guardias de seguridad



Touma solicitó que se permitiera a la ONU, incluida la UNRWA, llevar a cabo su misión humanitaria. Destacó que sería «muy difícil, si no imposible, imaginar una respuesta humanitaria adecuada en Gaza sin la UNRWA».

También enfatizó el importante papel de la UNRWA al brindar educación a 660.000 niños sin escolarizar durante casi dos años en Gaza. La mitad de ellos eran estudiantes de la UNRWA antes de que estallara la guerra israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Touma destacó la importancia de la educación, que no sólo ayuda a los niños a lidiar con el trauma y a «reconectarse con el resto de su infancia», sino también a equiparlos con las habilidades para reconstruir la sociedad.

«Cuando la paz regrese a la devastada Franja de Gaza, estos niños serán la clave para construir el futuro de Gaza», afirmó.

También señaló que la UNRWA sigue siendo la organización humanitaria más grande en Gaza con alrededor de 12.000 empleados en quienes confía la población local. (Hormiga)