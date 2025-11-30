6.000 Airbus A320 tienen problemas, este es el impacto en vuelos desde Asia, Europa y EE.UU.

París, EN VIVO – La industria de la aviación mundial se vio sacudida después Aerobús emitió una orden de reparación de emergencia para 6.000 aviones de la familia A320, más de la mitad de la flota de aviones de este tipo en todo el mundo. Este movimiento repentino desencadena un caos potencial en los horarios de vuelos durante el fin de semana más ocupado en Estados Unidos y varios países.

Informado por Reuters, este retiro masivo surgió después del incidente del 30 de octubre de un avión de JetBlue de Cancún a Newark que experimentó una pérdida accidental de altitud e hirió a 10 pasajeros. La investigación fue llevada a cabo por la agencia francesa de accidentes aéreos BEA.

El director general de Airbus, Guillaume Faury, pidió disculpas a la aerolínea y a los pasajeros. Escribió en LinkedIn: «Me gustaría pedir disculpas sinceramente a las aerolíneas clientes y a los pasajeros afectados ahora», escribió.

Fuentes de la industria dijeron que Airbus había informado que la carga de reparación de algunos de los aviones era menor de lo estimado inicialmente. El número de aviones que requieren sustitución de hardware antiguo es inferior a las 1.000 unidades previstas.

Esfuerzos globales para prevenir el caos en los horarios

Las aerolíneas de todo el mundo actuaron rápidamente desde el viernes por la noche hasta el sábado para implementar actualizaciones de software, principalmente haciendo que los aviones vuelvan a versiones de software anteriores. Este paso toma de dos a tres horas por avión y es un requisito antes de volver a transportar pasajeros.

Varias grandes compañías aéreas como American Airlines, United Airlines, Air India, Delta, Wizz Air, Volaris, Air Arabia, Flyadeal y operadores taiwaneses informaron de que casi todos los aviones afectados habían sido reparados. Muchos de ellos enfatizaron que sus operaciones no habían sido interrumpidas.

En Estados Unidos, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que las aerolíneas afectadas habían mostrado un gran progreso y se esperaba que completaran las actualizaciones de software antes de la medianoche del domingo, fecha límite. En su publicación en X, dijo que los pasajeros «no deberían esperar grandes perturbaciones».

Sin embargo, JetBlue en realidad dio la noticia contraria. La aerolínea dijo que había cancelado docenas de vuelos planeados para el domingo y advirtió que eran inevitables más cancelaciones. JetBlue dijo que aún estaban en marcha algunas reparaciones de unos 30 aviones, aunque la mayoría de la flota estaría terminada el domingo por la mañana.

Europa y Asia también se ven afectadas