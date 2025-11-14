5G cambiará las reglas del juego

Jacarta – Presidente General de la Sociedad Telemática de Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno fomenta la aplicación de la tecnología 5G en Indonesia ya no es inferior al 10 por ciento y aumenta la cooperación con los proveedores de tecnología.

«Así que escuché que la subasta de frecuencia 5G se ha acelerado. Será una oportunidad para nosotros aquí (Indonesia), y por supuesto a un precio más competitivo», dijo en Yakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Sarwoto también dijo que 5G tiene baja latencia pero velocidades de hasta 400 megabytes por segundo, por lo que es muy útil para ejecutar programas. máquina a máquina basado en inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) con toda la conectividad vía internet de las cosas (IoT).

Explicó que el 5G también es necesario para gestionar los centros de datos que son muy necesarios para los empresarios, por lo que se necesita una infraestructura adecuada para crear una transformación digital que tenga un impacto en la economía digital y mejore la economía nacional.

«En los últimos dos o tres años hemos oído y practicado muchas cosas sobre el uso de la IA. En el futuro, esta tecnología será la temporada o la era de todos los centros de datos», subrayó Sarwoto.

Según él, el bono demográfico de Indonesia tiene un gran potencial. Por ello, invitó a la generación joven creativa a apoyar conjuntamente la transformación digital, que también debe tener un impacto en la economía digital y nacional.

Como se sabe, el Viceministro de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dijo que el gobierno tiene como objetivo que la cobertura de conexión 5G en Indonesia alcance el 32 por ciento para 2030.

Explicó que actualmente la disponibilidad de conexiones a Internet 5G en Indonesia es inferior al 10 por ciento, o está por detrás de países vecinos como Malasia, que ha alcanzado el 80 por ciento.

Por ello, el Viceministro de Comunicaciones y Tecnología enfatizó la necesidad de colaboración entre los actores de la industria de las telecomunicaciones en un esfuerzo por ampliar el alcance de las conexiones 5G en el país.

“Aún falta aumentar la velocidad de Internet, aún no llega a los 100 Mbps, que todavía rondan los 36,7 Mbps”, dijo Nezar Patria, a finales de octubre de 2025.