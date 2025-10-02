592 empleados honorarios en Maluku se volvieron locos para dañar las oficinas gubernamentales

Islas Tanimbar, MalukuVIVA – Un total de 592 personal honorario en Regency de las Islas Tanimbar, Maluku (KKT), que se enfrenta a la oficina de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Recursos Humanos de las Islas Tanimbar (BKPSDM) el miércoles (1/10/2025).

Se volvieron locos mientras mantuvieron una acción frente a la oficina del Regente de las Islas Tanimbar, Maluku y la oficina de DPRD. Estaban decepcionados porque hasta ahora no fueron nombrados empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo o PPPK parcial.

Cuando la acción tuvo lugar en la oficina del Regente, las masas intentaron ingresar a la oficina del regente, pero fueron bloqueadas por un oficial conjunto de la unidad de policía del Servicio Civil y los policías locales para hacer un período de enojo.

Como resultado del período en una condición emocional, para tirar la ventana de la oficina de BKPSDM, hasta que se dañó gravemente, la policía había sido abrumada debido a muchas veces.



Acción de empleados honorarios frente a la oficina de regente de las Islas Tanimbar, Maluku

Mientras que una de las masas de acción dijo que habían seguido el proceso de selección de empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo o PPPK. Pero hasta ahora, no han sido acomodados para convertirse en participantes de PPPK a tiempo parcial hasta este día.

«Somos de 592 empleados honorarios A partir de este maestro y la salud, está muy decepcionado con el gobierno de la regencia de las Islas Tanimbar, Maluku, porque no nos acomodamos, a pesar de que ya habíamos servido «, dijo Marsel Fatlolon, mientras seguimos la protesta el miércoles (1/10/2025).

Marsel continuó, el gobierno fue más extraño de 261 personas que ingresaron fueron nombradas como empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo o en parte el PPPK 2025, que no era apropiado, porque algunas personas no eran honorables y el decreto no era apropiado cuando siguió la etapa de selección de PPPK el mes pasado.

«Cuando el período se encontró con el regente del regencia de las Islas Tanimbar Ricky Jauherissa, el regente dijo que no había una propuesta para la adición de PPPK parte de 2025, debido al factor presupuestario», dijo Marsel cuando se confirmó.

Tras la declaración del regente, el tiempo no podía hacer nada, solo esperaban que el gobierno central y el gobierno provincial de Maluku, para encontrar la mejor solución para ellos. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)