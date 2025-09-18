59 minutos ardiendo, Fajar/Fikri pasó el cuarto de final de China Masters 2025

VIVA – Dobles de los hombres indonesios, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, asegurando los pasos para los cuartos de las fallas Maestros de China 2025. Se deshicieron de la pareja anfitriona, Liang Wei Keng/Wang Chang, a través de un feroz partido tres juegos con un puntaje de 16-21, 21-15 y 21-18 en el Shenzen Arena, el jueves 18 de septiembre de 2025.

En el primer juego, Fajar/Fikri tuvo dificultades para penetrar en la defensa del oponente. Detrás de 5-9, solo pueden reducir la distancia a 8-11 en el intervalo. Liang/Wang luego amplía la ventaja hasta que finalmente ganó el juego de apertura 21-16.

Sin embargo, Fajar/Fikri logró elevarse en el segundo juego. Desde el principio presionaron, por delante 6-2 luego cerraron el intervalo de 11-7. El juego agresivo hizo que Burrows/Wang no se moviera. Fajar/Fikri cerró el juego con una victoria de 21-15 y obligó al duelo a continuar con la determinación.

El impulso continúa en el tercer juego. Fajar/Fikri disparó con una ventaja de 6-2 y mantuvo la distancia a 11-5 en el intervalo. Liang/Wang se había acercado a 15-18, pero Fajar/Fikri permaneció tranquilo. Finalmente bloquearon la victoria 21-18 después de luchar durante 59 minutos.

Con este resultado, Fajar/Fikri avanzó a las fallas del cuarto y mantuvo la doble esperanza de los hombres indonesios en el torneo de nivel de élite.

