57 Ex Empleados Quieren Volver Al Trabajo, Aquí Está La Respuesta Del KPK

Jacarta – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción declaró que respeta el proceso en la Comisión Central de Información (DORMIR) sobre 57 antiguos empleados que se incorporaron IM57+ Instituto que quiere volver a trabajar en la agencia anticorrupción.

«Respetamos el proceso porque es tarea, función y autoridad de KIP. Seguimos los procedimientos», afirmó el portavoz. kpk Budi Prasetyo en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Budi dijo que el KPK se está centrando actualmente en el juicio de conciliación. disputar información pública sobre la divulgación de información sobre los resultados del National Insight Test (TWK) que fue realizado por 57 ex empleados.

«Ahora nos centramos primero en el proceso en curso en KIP para comprobar si los resultados (TWK, ed.) están abiertos al público o no», dijo.

Anteriormente, el 13 de octubre de 2025 se llevó a cabo el juicio de resolución de conflictos de información pública propuesto por el Instituto IM57+.

El Instituto IM57+ considera esta actividad como una larga serie de promoción nacional para que 57 ex empleados puedan volver a trabajar en KPK.

El presidente del Instituto IM57+, Lakso Anindito, dijo que el juicio también era importante para revelar las prácticas de TWK que ocurrieron en 2020. (Ant)