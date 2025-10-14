57 estudiantes de SMPN 1 Cisarua, West Bandung, envenenados después de comer MBG

Bandung, VIVA – Incidente envenenamiento masa que se cree que proviene de comida nutritiva gratis o MBG ocurrió nuevamente en el área de Regency Bandung Occidental o KBB, Java Occidental, martes 14 de octubre de 2025.

Esta vez golpeó a docenas alumno Escuela secundaria pública Cisarua 1, aldea de Kertawangi, distrito de Cisarua, regencia de West Bandung (KBB). Los estudiantes experimentaron síntomas de náuseas, mareos y vómitos masivos después de consumir MBG.

Los estudiantes recibieron inmediatamente tratamiento en el Centro de Salud Comunitario de Cisarua y se abrió un puesto de emergencia en el área de la escuela. Actualmente se sospecha que este incidente ocurrió como resultado de los alimentos del programa MBG que se distribuyeron a todos los estudiantes. En total, ese día se sirvieron alrededor de 1.250 porciones de MBG.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Los síntomas comenzaron a sentirse alrededor de las 11:00 horas, varias horas después de que los estudiantes consumieran el menú MBG durante el primer descanso a las 09:30 horas. El ambiente en la escuela era de pánico porque varios estudiantes parecían débiles y tuvieron que buscar ayuda inmediata de profesores y personal médico.

El jefe del SMPN 1 Cisarua, Agus Solihin, confirmó el incidente. Según él, hasta el mediodía se registraron 57 estudiantes con síntomas similares.

«Unas 27 personas fueron llevadas al médico, mientras que las otras 30 fueron tratadas directamente en la escuela. Los síntomas promedio fueron náuseas, mareos e incluso vómitos», dijo Agus a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

Agus dijo que, según información de varios estudiantes, la sospecha inicial era que se sabía que el menú de carne de pollo en el paquete MBG olía mal.

«Hay carne de pollo que huele bastante fuerte. Tal vez porque la comida todavía está caliente y la tapamos inmediatamente, por lo que se pone rancia rápidamente. Pero no lo sabemos con seguridad», explicó.

El Centro de Salud Comunitario de Cisarua junto con el Servicio de Salud del Distrito de West Bandung están examinando muestras de alimentos para determinar la causa exacta de la presunta intoxicación.

Algunos estudiantes cuyas condiciones eran más graves fueron remitidos al Hospital Regional Cibabat Cimahi, mientras que el resto fueron tratados en tres puestos de emergencia preparados por la escuela. «Algunas de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional de Cibabat y otras aún se encuentran en el puesto de emergencia», dijo.

El programa MBG es un programa gubernamental para mejorar la nutrición de los escolares. Sin embargo, este incidente ha puesto de relieve la importancia de una estricta supervisión de la calidad y distribución de los alimentos para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.