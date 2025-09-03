





El 56 Impuesto sobre bienes y servicios (GST) La reunión del consejo está en curso en la capital nacional, dirigida por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman.

Se espera que la reunión de dos días, celebrada el 3 y 4 de septiembre, traiga cambios significativos a la estructura fiscal indirecta de la India, con discusiones centradas en la racionalización y la reducción del número de losas GST.

De acuerdo a gobierno Fuentes, la propuesta en consideración tiene como objetivo eliminar el 12 por ciento y el 28 % entre paréntesis. En cambio, la mayoría de los bienes se colocarían bajo una losa del 5 por ciento o del 18 por ciento. En la actualidad, hay cuatro losas de tarifa GST, que son 5 por ciento, 12 por ciento, 18 por ciento y 28 por ciento.

Es probable que casi el 99 por ciento de los artículos gravados en el 12 por ciento se trasladen al 5 por ciento la losa, mientras que alrededor del 90 por ciento de los artículos en la categoría del 28 por ciento podrían cambiar a la losa del 18 por ciento. Los bienes considerados productos de «pecado» continuarían dibujando un impuesto más alto en el 40 por ciento.

Según el propuestas Aprobado por el Grupo de Ministros (GOM) el mes pasado, casi todos los artículos en la losa del 28 por ciento, salvo los productos de pecado, se trasladarían a la losa del 18 por ciento, y aquellos en la losa del 12 por ciento se mudarían a la losa del 5 por ciento. Existiría otra losa del 40 por ciento, que se recaudará en 6 a 7 artículos, en gran medida de los productos de pecado y demérito.

La relevancia de la reunión creció después del primer ministro Narendra ModiEn su discurso del Día de la Independencia, insinuó una «gran reforma de GST», llamándolo un paso importante antes de la temporada del festival. Había dicho que la gente podría esperar un «regalo muy grande» durante Diwali.

También es probable que el consejo analice un mecanismo de compensación a corto plazo para los estados, que perderá los ingresos debido a los recortes de tarifas. Sin embargo, es poco probable que la estructura de cese de compensación, tal como existe hoy, se extiende.

El cese de compensación, introducido en julio de 2017, fue diseñado para compensar las pérdidas de ingresos estatales durante los cinco años iniciales de implementación de GST. La Ley de GST (Compensación a los Estados), 2017, se promulgó para garantizar que el Centro deba proporcionar una compensación a los estados por un período de cinco años a partir de la implementación de GST el 1 de julio de 2017, para asegurarse de que los ingresos fiscales de cada estado crecen un 14 por ciento anuales durante el año base de 2015-16.

Se espera que las discusiones del Consejo continúen mañana, con decisiones que probablemente se anunciarán después de las deliberaciones.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente