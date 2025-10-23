5,6 millones de espectadores de NBC, un récord de 10 años

El Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors no fueron los únicos ganadores de este año. NBA aviso. Transmitiendo sus primeros juegos de la NBA desde 2002, NBC y Peacock obtuvo una sólida audiencia de 5,6 millones de espectadores promedio por la transmisión de ambos juegos el martes por la noche.

Ese número, basado en mediciones lineales de Nielsen y datos digitales de Adobe Analytics, no solo representa una mejora del 87% con respecto al inicio de la NBA del año pasado, que alcanzó a 3 millones de espectadores en TNT, sino que es la mayor audiencia que la doble cartelera ha visto en más de 10 años. Ningún partido inaugural de temporada ha alcanzado esas alturas desde 2012, o 2010, si se excluye el inusual inicio del día de Navidad de 2011. Y dado que los juegos de 2010 incluyeron el debut de LeBron James con el Miami Heat, es impresionante que la transmisión de NBC estuvo tan cerca de ese récord.

El total de 5,6 millones representa el número promedio de personas que ven la transmisión en un momento dado. Cuando se divide en segmentos más cortos, la doble cartelera del martes alcanzó un máximo de 7,1 millones de espectadores entre las 10:45 y las 11 pm ET, durante la cual el Thunder venció a los Houston Rockets por un punto en doble tiempo extra. Con un promedio de 5,9 millones de espectadores en total, la audiencia del partido Thunder-Rockets ciertamente también se vio impulsada por el hecho de que fue el debut de Kevin Durant como jugador de Houston y marcó un enfrentamiento con el equipo con el que comenzó su carrera. El partido Warriors-Lakers tuvo una media de 5,1 millones de espectadores en total.

Además, NBC Sports logró su mayor audiencia de transmisión simultánea fuera de la NFL y de los Juegos Olímpicos con una audiencia por minuto promedio de 1 millón de espectadores de una combinación de Peacock y NBC Sports Digital.