55 años en Indonesia, Mitsubishi demuestra por qué los consumidores siguen siendo leales

Tangerang del Sur, VIVA – mitsubishi Motors aprovecha el impulso de GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 para reafirmar su compromiso con los consumidores indonesios. Con 55 años, la empresa sitúa el servicio posventa como uno de los principales pilares para apoyar la movilidad familiar moderna.

El stand de Mitsubishi en el Hall 10 fue diseñado con un nuevo enfoque que refleja la relación a largo plazo entre la marca y los clientes. En una superficie de casi 900 metros cuadrados no sólo se exponen vehículos, sino que también se muestra cómo Mitsubishi quiere ser un socio en los viajes diarios.

Atsushi Kurita, director presidente de PT MMKSI, dijo que el largo viaje de Mitsubishi en Indonesia no puede separarse del apoyo de los usuarios leales. «Queremos demostrar que la relación con los clientes no se limita a la compra de un vehículo, sino que continúa a través de un servicio consistente y confiable», afirmó. VIVA Automotriz en ICE BSD City, Tangerang.

Añadió que esta exposición también era una oportunidad para mostrar la preparación de Mitsubishi para afrontar las necesidades de movilidad en constante cambio. «Estamos aquí para garantizar que cada consumidor se sienta acompañado en cada fase del uso de un vehículo Mitsubishi», explicó.

Además de presentar modelos como Destinator, Xforce, Xpander, Xpander Cross y Pajero Sport, Mitsubishi también está preparando unidades de prueba que los visitantes podrán probar directamente. Esta experiencia es un punto de entrada para que los consumidores comprendan el valor posventa de cada modelo ofrecido.



Mitsubishi XForce en GJAW 2025

En la serie de programas GJAW 2025, Mitsubishi está preparando una variedad de opciones de financiación más ligeras y flexibles. Se ofrecen promociones de fin de año, como pagos iniciales bajos, plazos largos, tasas de interés competitivas e incluso paquetes de cumpleaños número 55 para brindar comodidad a los nuevos consumidores.

Para los consumidores que quieran aumentar el valor de su vehículo antiguo, Mitsubishi colabora con DSS Motor en un programa de intercambio para la zona de Jabodetabek. El mecanismo de tasación se hace rápido y transparente para que los consumidores puedan cambiar al nuevo modelo con un proceso más sencillo.

El principal punto destacado por Mitsubishi este año es el completo servicio postventa. El programa Mitsubishi SMART Package (MSP) proporciona instalaciones de servicio periódico sin costo durante 4 años o 50.000 km para vehículos de pasajeros.