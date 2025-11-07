¡54 personas son víctimas de una explosión en SMA 72 Yakarta! Algunos sufrieron quemaduras

Jacarta – El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, dijo que un total de 54 personas habían terminado víctima explosión AME 72 Norte de Yakarta, Kelapa GadingNorte de Yakarta.

«Los datos temporales muestran que hay 54 víctimas», afirmó el viernes 7 de noviembre de 2025.

De ese número, hay quienes sufren luka moderada, leve, pero también hay quienes han sido dados de alta del hospital (RS). Algunos de ellos sufrieron quemaduras, fueron alcanzados por astillas y fueron alcanzados por objetos pequeños.

«Hay heridos leves, heridos moderados y algunos se han ido a casa», afirmó.

Las víctimas fueron tratadas en el Hospital Yarsi, Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, y en el Hospital Islámico Cempaka Putih. La policía también ha establecido un puesto de mando en el hospital en relación con este incidente.

Como se informó anteriormente, la policía confirmó que hubo una explosión en SMA 72 North Jakarta, Kelapa Gading, North Yakarta.

Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Se dijo que la explosión se produjo en los alrededores de la mezquita. Se sospecha que ocurrió durante las oraciones del viernes.

«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, un total de dos personas han sido víctimas. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital (RS) para recibir ayuda.

«Hay información de que dos víctimas fueron trasladadas al hospital», dijo.