511.000 vehículos ingresan a la ciudad de Bandung antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026

Bandung, VIVA – El flujo de vehículos hacia la ciudad de Bandung está empezando a experimentar un aumento significativo en vísperas de las largas vacaciones de Navidad y festivos. Año nuevo 2026. Desde el miércoles 23 de diciembre de 2025 por la noche, se ha observado congestión de vehículos en varias carreteras principales hasta el peaje Pasteur, Bandung, Java Occidental.

Los vehículos que pasan están dominados por vehículos particulares y autobuses turísticos. Según el seguimiento, desde la mañana hasta la noche, se registró que alrededor de 40 mil vehículos ingresaron a la ciudad de Bandung a través del peaje Pasteur.

«Esta densidad de tráfico fue provocada por la llegada de turistas de la zona de Jabodetabek y sus alrededores que aprovecharon las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Además del peaje Pasteur hacia Bandung, la densidad también se observó en varias carreteras principales de la ciudad», dijo el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Bandung, AKBP Wahyu Pristha, cuando fue contactado el miércoles (23/12/2025).

Kasatlantas dijo que durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026, la Ciudad

Cientos de vehículos entraron en la ciudad de Bandung antes de Navidad y Año Nuevo de 2026 Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Bandung sigue siendo uno de los destinos favoritos de los turistas. La región de Asia África, Braga y la zona turística de Lembang son los destinos más populares entre los visitantes.

Mientras tanto, según datos de la Unidad de Tráfico de la Policía de Bandung, del 20 al 22 de diciembre de 2025, el número de vehículos que ingresaron a la ciudad de Bandung alcanzó los 511 mil vehículos.

«Mientras tanto, 379.857 vehículos salieron de la ciudad de Bandung», dijo.

La policía insta a los automovilistas a seguir respetando las normas de tráfico y planificar bien sus viajes para evitar aglomeraciones en las rutas principales durante este largo período festivo.

«También hemos colocado a varios miembros en puntos propensos a atascos y postes de velas lodaya en las atracciones turísticas», dijo. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)