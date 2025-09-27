5,000 corredores se animaron a WonDr ITB Ultra Marathon 2025, 32 profesores participaron

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Junto con el Bandung Institute of Technology (ITB) lanzó oficialmente miles de corredores que participaron en WONDR ITB Ultra Marathon 2025 Anoche, viernes (26/09/2025). Este año, el número de participantes alcanzó a más de 5,000 personas, que consisten en 3,775 corredores de ultra maratón de 180 km y 1,550 participantes divertidos de 5 km.

Leer también: BNI inaugura el Centro Esmeralda en PIM 1, fortaleciendo los servicios de gestión de patrimonio



Este evento es más especial con la participación de 32 profesores de ITB que son miembros del equipo GBFIT. Formaron dos equipos de relevos 16, a saber, el equipo GBFIT Fund y el equipo de GBFIT Lestari, que incluso involucró al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto y el Rector de ITB Tata Cipta Dirgantara.

Director de Banca Institucional Bni Eko Setyo Nugroho afirmó que el apoyo de BNI a esta actividad no solo se centró en deportepero también como una forma de compromiso con la sostenibilidad de la educación superior a través de los fondos sostenibles de ITB.

Leer también: Aumentar el interés del depósito en dólares estadounidenses al 4 por ciento, BNI amplía la oportunidad para los clientes de inversión de divisas



«En nombre de la gerencia y la familia extendida de BNI, nos gustaría agradecer a la comunidad académica y ex alumnos de ITB por la confianza y la cooperación que se ha establecido desde 1968. Está muy feliz de que BNI pueda participar en este evento. Esperamos que la cooperación entre ITB y BNI pueda continuar con un impacto positivo en todos nosotros», dijo EKO en una declaración escrita.

En la ceremonia del lanzamiento de los participantes o la bandera, además de ser asistido por el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Brian Yuliarto y el Rector Tata Cipta Dirgantara, también asistió al gobernador DKI Jakarta Pramono Anung, el Comisionado Independiente de BNI, Vera Febyanthy, director de BNI, Putrama Wahju Setyawan, y otros directores de BNI. Su presencia se suma al peso simbólico de este evento como un impulso de colaboración entre el mundo de la educación, el gobierno y el mundo de los negocios.

Leer también: Cientos de participantes animan yoga en la ciudad 2025



Llevando el tema de una unidad más fuerte en la diversidad, Wondr ITB Ultra Marathon 2025 se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2025 presentando varias categorías, que van desde Relay 1, Relay 2, Relay 4, Relay 8, Relay 16. La diversidad de esta categoría no solo proporciona espacio para varios grupos para participar, sino que también refuerza el espíritu de unión de unión que se lleva a cabo en este evento.

Además de competir por un premio total de más de RP300 millones, este evento también presenta contribuciones sociales a través de los fondos Lestari ITB cuyos resultados de recaudación se utilizan para becas, investigaciones y desarrollo de educación superior en Indonesia.

«BNI cree que los deportes pueden ser un puente para unir el espíritu, fortalecer la solidaridad y, en última instancia, proporcionar beneficios más amplios para la comunidad, especialmente el mundo de la educación», concluyó Eko.

Con el entusiasmo de miles de participantes y el noble propósito inherente, Wondr ITB Ultra Marathon 2025 no es solo un prestigioso evento deportivo, sino también un símbolo de colaboración real entre el mundo de la educación, el gobierno y el mundo de los negocios para alentar la sostenibilidad de la educación superior en Indonesia.