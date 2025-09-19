500 consumidores fueron engañados para comprar lotes de tierras en el área de Pesantren, la pérdida de Rp6.8 mil millones

Serang, Viva – Cientos de residentes se convirtieron en víctimas de la compra y venta de fraude lote de tierra Con pérdidas que alcanzaron miles de millones de rupias. Al menos 500 consumidores están enredados en este caso, desde aquellos que todavía están en cuotas hasta aquellos que han pagado los pagos. La policía registró una pérdida temporal de más de Rp6.8 mil millones.

Este caso se reveló después de que la investigación penal de la Policía de Banten arrestó a un hombre con las iniciales AM (49), que era conocida por llevar a cabo la práctica de vender lotes de tierras ficticios desde 2017.

El director de investigación criminal de la policía de Banten, el comisionado principal Dian Setyawan explicó, AM ofrece lotes en el Pondok Pesantren Pesantren Mulia, la aldea de Bantarwaru, el distrito de Cinangka, el Regency Serang. El precio ofrecido es RP. 190,000 por metro cuadrado con un sistema de entrega de 36 meses.



Director de la investigación penal general de la policía de Banten, Comisionado de Policía, Dian Setyawan.

«La víctima ha pagado Rp57 millones, pero el lote prometido nunca existe. La tierra todavía está en forma de bosques y no está de acuerdo con el mapa de ubicación ofrecido», dijo Dian en Serang City, viernes (19/9).

Según los registros policiales, ocho informes oficiales de los consumidores registraron una pérdida de Rp762 millones. Además, hubo otras 73 víctimas con una pérdida total de Rp6.07 mil millones.

El modo utilizado por el sospechoso es prometer lotes sin darse cuenta. La transición de la compra y la venta solo se describe en forma de una escritura de acuerdo (PJB) con diferentes objetos de tierra. «El sospechoso usa el mismo patrón de muchas personas», explicó Dian.

AM estaba ausente de las llamadas de varios investigadores e incluso viajaba al extranjero. Pero finalmente fue arrestado en su casa en Taman Cyber ​​Residence Housing, Bogor City, el 5 de septiembre de 2025.

Desde las manos del sospechoso, la policía confiscó una serie de artículos de evidencia, incluidos recibos de pago, cuentas de periódicos, acciones de PJB, folletos de marketing de trama y planes maestros de ubicación. Por sus acciones, AM fue acusado bajo el Artículo 378 del Código Penal sobre fraude y el Artículo 372 del Código Penal sobre malversación de fondos con la amenaza de una sentencia máxima de cuatro años de prisión.

La policía también le recordó a la gente que tuviera cuidado antes de comprar lotes de tierras. «Apelamos a las personas que se han sentido desfavorecidas para informar inmediatamente a la Policía Regional de Banten. Cada informe será seguido de acuerdo con los procedimientos legales», dijo Dian.

Agregó que se espera que este caso sea una lección para que la comunidad se asegure siempre de la validez de los documentos antes de hacer una transacción. «No se sientan fácilmente tentados por los bajos precios sin determinar la prueba de la propiedad válida», dijo. (ENTRE)