50 millones de visitas, igual a la temporada 1

«Miércoles«, Uno de NetflixLos mayores éxitos de todos los tiempos, regresaron al streamer con su segunda temporada el 4 de agosto y acumularon 50 millones de visitas en sus primeros cinco días de transmisión.

Eso lo pone a la par con el rendimiento de la temporada 1 cuando se estrenó en noviembre de 2022. En ese momento, Netflix clasificó su serie basada en horas vistas, y «Miércoles» debutó con 341.1 millones de horas en cinco días. Pero dividido por el tiempo de ejecución de la temporada 1 de seis horas y 49 minutos, eso se traduce en aproximadamente 50.1 millones de visitas.

Aunque las temporadas 1 y 2 aparecen incluso en términos de puntos de vista, debe tenerse en cuenta que la temporada 1 se estrenó con los ocho episodios a la vez, mientras que la temporada 2 se estrenó con solo cuatro episodios: la Parte 2 se estrenará el 3 de septiembre. No solo los episodios disponibles actualmente continuarán acumulando la visualización en las próximas semanas, sino que se puede esperar otro spike en masa.

La temporada 1 de «Miércoles» es el título de televisión en inglés número 1 en inglés más popular de Netflix y su título de televisión número 2 en general, con solo la temporada 1 del drama surcoreano «Squid Game» que lo superó. Debido a que la temporada 2 ha atraído un tamaño de audiencia similar con aún menos contenido disponible, es plausible que la Temporada 2 pueda usurpar la temporada 1 para reclamar un nuevo récord de Netflix.

Más por venir …