50 Mediamind 2025, fortaleciendo la contribución de la economía minera sostenible

VIVA – Industria de Bumn Holding Minería Indonesia, ID de menteanunció oficialmente una lista de 50 finalistas Mediamind 2025. La competencia de trabajo periodístico que ingresó al cuarto año volvió a un espacio de apreciación para que los periodistas planteen problemas mineros de manera constructiva e inspiradora.

Los finalistas continuarán la competencia explorando los problemas estratégicos del sector minero, no solo para presentar información, sino también presentar ideas que despierten a la comunidad.

El Secretario Corporativo de Mind Id, el hombre principal, felicitó a los finalistas de Mediamind 2025 que aprobaron con éxito la etapa previa a la selección con la evaluación de un juez independiente de varios medios nacionales.

Dijo que la ronda inicial de Mediamind 2025 fue muy competitiva. Se han registrado un total de 431 obras periodísticas de calidad, que van desde la escritura, el video, las fotos, hasta las infografías.

«Estamos agradecidos por el alto entusiasmo de los periodistas en Mediamind 2025. Esto muestra a los altos medios como el cuarto pilar de la democracia en el futuro de la industria minera para continuar poder contribuir al desarrollo de Indonesia», dijo el hombre.

En la etapa final, hasta 50 finalistas se dividirán en 10 grupos de convergencia de los medios y seguirán el programa de cobertura directa en uno de los lugares operativos del grupo de identificación mental.

Esta visita al sitio tuvo lugar el 15-24 de octubre de 2025 con el objetivo de varias subsidiarias, a saber, PT Aneka Tambang Tbk, Pt Bukit Asam Tbk, Pt Indonesia Asahan Aluminium, Pt Timah Tbk y Pt Vale Indenia TBK.

Los finalistas de Mediamind 2025 se dividen en cuatro categorías, a saber, 20 finalistas de categorías escritas, 10 categorías de fotos finalistas, 10 finalistas de categorías de video y 10 finalistas de categorías infográficas.

Mientras tanto, el nombre del finalista de Mediamind 2025 se divide en 4 categorías, a saber, 20 finalistas de la categoría escrita (Aditya Putra Perdana – Kompas/Kompas.id diariamente, Ahmad Muzdaffar Fauzan – Lkbn Antara, Ahmad Nabhani – Daily – Daily Economía Balance general, Al Azhar – Empress Ekspres en línea en línea, Andika Dian Pratama – Kabarbaik.co, Doni Hermawan – Idn Times, Firmuli Sihaloho – Tribun Pekanbaru, Godang Sitompul – Katunergi.com, Herdiyan – Bisnis Indonesia, Lidya Julita Sembiringer – Putri nabila – katadata.co.id, nuzulia – katadata, rahmat dwi kurniawan – warta ekonomi, rangga prakoso – inversor diario, riki okta putra – sumseldaily.co.id, rio indrawan – energía world (www.dunia-energi.com), salman muman, diario, diario, diario, diario, diario, diario, diario, diario, diario, diario, diario – Verda Nano Setiawan – CNBC Indonesia, Wahyono – Porosbumi.com, Yosep Indra Praja – Rmol Sellah).