50 estrellas jóvenes El bádminton indonesio vivirá en cuarentena PB Djarum

VIVA – Hasta 50 jugador de bádminton Young ganó el boleto de audición general Super PB Djarum 2025. Aparecieron destacados en la fase final del torneo en Gor Djarum, Jati, Kudus, Java Central, viernes 12 de septiembre de 2025.

De estos, 18 participantes pasaron por la vía de competencia, mientras que otros 32 fueron elegidos directamente por el equipo de búsqueda de talentos. Además, estos jóvenes atletas entrarán en la etapa de cuarentena durante cuatro semanas. Más tarde, tienen la oportunidad de obtener una beca Bádminton Del Servicio Deportivo de la Fundación Djarum, además de ser un atleta fomentado por PB Djarum.

El director del servicio deportivo de la Fundación Djarum y el Presidente de PB Djarum, Yoppy Rosimin, felicitó a todos los ganadores de súper boletos. Afirmó que este boleto acaba de ser el comienzo del viaje a una carrera profesional.

«Los súper entradas no son una señal de la lucha que se ha completado, pero es precisamente el primer paso para los participantes mostrar sus habilidades, mentalidad y carácter frente a los entrenadores de PB Djarum.

Por esta razón, usa esta oportunidad y esta oportunidad. Para los atletas que no han recibido un súper boleto, no rompa el carbón. Todavía hay muchas oportunidades para unirse a PB Djarum. Continuar practicando, agudizando el talento y la habilidad «, dijo Yoppy.

Lo mismo fue transmitido por Sigit Budiarto, jefe del equipo de búsqueda de talentos y leyenda Bádminton indonesio. Explicó que 50 atletas que pasaron fueron los resultados de las observaciones del equipo durante cinco días de selección.

«La consistencia es importante porque para poder unirse a PB Djarum, los participantes deben cumplir con los estándares que determinamos, entre otros, tener técnicas básicas de jugar al bádminton, la fuerza física, la salud, la postura corporal, la mentalidad de los personajes mientras están en el dormitorio y después del programa de entrenamiento», dijo el campeón de los hombres de los hombres de 1997.

Uno de los ganadores del boleto de competencia es Kadek Devandra Amertha de KU-12. El hijo de Badung, Bali, se deshizo con éxito de Raynard Foster Taygen de Medan con un puntaje de 21-13 y 21-18.

«Ciertamente muy feliz porque esta es la primera vez que me uní a la Audición General de PB Djarum y obtuve un súper boleto que enorgullecía a los padres. Estaba listo para participar en la ronda de cuarentena. Lejos de mis padres estaba bastante triste, pero estaba decidido a ingresar a PB Djarum», dijo Devandra.

Una historia diferente experimentada por Nagita Nadila Posumah, una atleta hija sub-11 de Manado. A pesar de caer en los últimos 32, la aparición de Nagita atrajo la atención del equipo de búsqueda de talentos hasta que finalmente recibió un boleto de súper elección.

«Cuando perdí en el partido ayer, ya estaba elegante. Mamá también dijo que todavía pude participar el próximo año. Aparentemente, fui elegido por un equipo de búsqueda de talentos para poder unirme a la cuarentena. Fue genial, mi sueño de ingresar a PB Djarum se estaba acercando», dijo Nagita, quien idolatizó a Gloria Emanuelle Widjaja.

La madre de Nagita, Henny Anny Kaunang, también dio bendición a pesar de que tuvo que separarse temporalmente con la princesa. «Triste porque está separado del niño que debe haber.

Pero como padre, apoyo los deseos de los niños de perseguir sus objetivos. Esperemos que Nagita pueda pasar en la etapa de cuarentena y pueda unirse a PB Djarum y convertirse en un atleta que puede proporcionar orgullo a Indonesia «, dijo.