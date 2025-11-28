50% de descuento en todo el sitio, compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

viernes negro ha comenzado oficialmente en J.Crew, y el minorista tradicional está lanzando una de sus promociones en todo el sitio más agresivas en años, justo a tiempo para una revisión de vestuario de invierno.

El evento del Black Friday de este año, que ofrece un 50% de descuento en su compra, le ha permitido al minorista dejar atrás el ruido. Los descuentos abarcan ropa masculina, femenina y accesorios, incluidas muchas de las ofertas de temporada más recientes de la marca.

El sitio ya está colocando algunos de sus bestsellers de otoño más populares en la sección de rebajas, incluido el pantalones anchos de pana elástica que se han convertido en un elemento básico del clima frío y el cárdigan de canalé superelástico, una capa minimalista perfecta debajo de abrigos de gran tamaño. La ropa de abrigo también es un punto destacado: el Chaqueta acolchada exclusiva con PrimaLoft (El abrigo alternativo de plumón favorito de J.Crew) está rebajado en varios colores, junto con selecciones hechas a medida como el Americana Alexandra en mezcla de lino elástico.

En el lado masculino, siguen dominando las siluetas relajadas, con el pantalón chino con doble pliegue y pantalones clásicos de lana plisados ambos incluidos en la venta. La mezclilla también tiene descuentos, sobre todo la jean ancho y delgado.

El impulso del Black Friday de J.Crew culmina un resurgimiento cultural de un año de duración para la marca, que silenciosamente ha vuelto a entrar en la conversación sobre la moda después de una década marcada por cambios de liderazgo y tendencias cambiantes en el comercio minorista. Más recientemente, la marca lanzó su Campaña “Nueva Generación Rollneck”, que resucitó el suéter Rollneck de la marca, nacido en 1988, con estrellas como Benito Skinner y Molly Gordon al frente de la campaña.

Comprar a través de J. tripulaciónestá completo Oferta de viernes negro aquíy algunos elementos destacados a continuación:

