50 años Ascope, Pertamina fortaleció la colaboración del sector energético en el sudeste asiático

VIVA -Entenciar el año 50 del Consejo de la ASEAN sobre Petróleo (Ascopio), PT Pertamina (Persero) fortalece la colaboración de la empresa energía En la región, desde la gestión del potencial de petróleo y gas, construyendo infraestructura estratégica, hasta fortalecer la seguridad energética regional para cumplir con el suministro de energía en la región del sudeste asiático.

SVP Estrategia e inversión de Pt Pertamina (Persero), Henricus Herwin transmitió a Pertamina como uno de los fundadores de ASCOPE formados desde 1975 ha jugado un papel en la construcción de relaciones sexuales en la satisfacción de las necesidades de suministro de energía a través de proyectos de petróleo y gas. La pertamina, junto con los países que son miembros de ASCOPE, también deben adaptarse y fortalecer su existencia para llevar a cabo una nueva dirección de la energía de la ASEAN, en línea con los cambios en los mapas de energía global, los desafíos geopolíticos y las demandas de transición hacia la energía limpia.

«En la actualidad, Pertamina desempeña un papel importante y estratégico en la coordinación de actividades de Ascopio y la diplomacia interestatal en el Ministerio de Nivel de Energía en los países de la ASEAN», dijo Henricus, quien también se desempeña como secretario a cargo de Ascope.

Según él, Ascope ha registrado un hito. ASCOPE estuvo presente en la década de 1970, cuando los países de la ASEAN estaban explorando agresivamente los recursos de petróleo y gas para apoyar el desarrollo económico. El foro de cooperación de counción cruzada es muy necesario, especialmente porque la infraestructura energética regional todavía está fragmentada. De esto nació Ascope con el mandato principal de construir una red de colaboración energética de la ASEAN. Uno de ellos en el gasoducto trans-aSean (TAGP), un proyecto liderado por la Fuerza de Tarea de Advocación de Gas. Hasta ahora, más de 3.600 kilómetros de tuberías de gas se han conectado entre países, conectando Tailandia, Malasia, Singapur, a Indonesia.

Además, ASCOPE también alentó la construcción de instalaciones de regasificación con una capacidad de más de 58 millones de toneladas por año (MTPA), que amplió la movilidad de gases cruzados. ASCOPE también inició el Acuerdo de Seguridad del Petróleo de la ASEAN (APSA), el acuerdo de solidaridad energética para hacer frente al potencial de las crisis de suministro y lanzar la estandarización del proceso de desactivar facilitantes de petróleo y gas de manera segura y confiable y facilitar el intercambio de experiencia entre la energía, comenzando desde la exploración de la costa y el gas, la tecnología LNG y la regasificación de gases de gas.

«Medio siglo de ASCOPE El viaje es un espejo del viaje de energía de la ASEAN, desde la era de la exploración de petróleo en alta mar, la construcción de tuberías de gases cruzados, hasta la entrada de la transición de energía», agregó Henricus.

Sin embargo, Henricus reveló, ahora a la edad de 50 años, Ascope necesita prestar atención al fortalecimiento institucional, ampliando el enfoque en la energía neta, aumentar el atractivo de la inversión y el fortalecimiento de la investigación y la innovación.

«El jubileo dorado Ascope es un impulso de oro para definir el nuevo capítulo de la energía de la ASEAN al enfatizar su compromiso de convertirse en una fuerza impulsora para la transición hacia el futuro de una energía más verde, dura e inclusiva para el sudeste asiático», dijo.

Agregó que Pertamina se compromete a fortalecer la colaboración a nivel mundial, incluso con compañías energéticas en ASEAN.

«El papel estratégico de ASCOPE es muy necesario para fortalecer la colaboración de las compañías de energía energética de la ASEAN para garantizar que el suministro de energía en la región del sudeste asiático siga siendo seguro. En línea con eso, la estrategia de doble crecimiento de Pertamina, a saber, el fortalecimiento del negocio existente de petróleo y gas y la aceleración de la energía verde baja en carbono, hay un compromiso de que Pertamina contribuye a mantener la seguridad energética en la región de ASAN», dijo Henricus.