5 Ventajas de vivir en un apartamento que rara vez es conocido por las personas, el número 4 sorprendido

JacartaVIVA – En medio de tierras limitadas en grandes ciudades como Yakarta, residencias verticales como departamento Y el condominio es ahora una solución popular para reemplazar camiseta.

No solo práctico, vivir en un apartamento resulta ofrecer muchos beneficios que a menudo se subestiman.

Aquí hay una serie de ventajas para vivir en un apartamento que quizás no sepa:

1. Seguridad súper estricta, libre para preocuparse

Los apartamentos generalmente están equipados con sistemas de seguridad modernos, como acceso a ocupantes, CCTV de 24 horas, par de estacionamiento automático y recepcionista en el vestíbulo. Los invitados no pueden ingresar descuidadamente, primero deben obtener el permiso de los residentes.

2. Ubicación súper estratégica, cerca de todo

Muchos apartamentos se basan en o cerca de centros comerciales, hospitales, estaciones e incluso mercados. Borrador Desarrollo orientado a tránsito (TOD) hace que la movilidad de los residentes sea mucho más fácil y más eficiente.

3. Varios tipos de opciones, pueden ser para la familia

Desde la unidad de estudio hasta el apartamento de dos correos, la elección varía mucho. Equipado con cocina, baño y área de secado de ropa, el apartamento puede ser una residencia ideal para dos personas a una familia.

4. Instalaciones completas, siéntete como vacaciones todos los días

Los apartamentos generalmente tienen instalaciones exclusivas como piscinas, gimnasios, campos deportivos, a áreas comerciales como lavandería, supermercados y restaurantes. No es necesario ir lejos de la casa para satisfacer las necesidades diarias.

5. Techo sin inundación y con goteras, hay un equipo de mantenimiento especial

Vivir en un edificio alto reduce el riesgo de fugas de techo, filtración e inundaciones. Todas las instalaciones de apartamentos también son tratadas por la gestión profesional, aunque los residentes deben pagar tarifas mensuales por mantenimiento.