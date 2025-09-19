¡5 trabajos verdes con el crecimiento más rápido, el salario puede penetrar miles de millones!

Yakarta, Viva – Cambio climático, política energía Nuevo, hasta que la tecnología ecológica haya comenzado a cambiar la dirección del mundo del trabajo. Si anteriormente la profesión en el sector de la salud dominó el crecimiento del empleo, ahora trabajar verde o trabajos verdes Comience a asumir un papel importante.

En la próxima década, se espera que el trabajo relacionado con la sostenibilidad crezca más rápido que la mayoría de las otras profesiones en los Estados Unidos.

Esto está impulsado por la nueva tecnología, el compromiso global con el clima, con la inversión privada y gubernamental. No solo el sector de la investigación y las políticas, los campos técnicos como la energía renovable ahora ocupan la lista principal de empleos con el crecimiento más rápido.

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) incluso proyecta técnicos de turbinas eólicas y las instalaciones de paneles solares serán dos de las carreras de crecimiento más rápido hasta 2034. Aquí hay cinco. trabajo verde con las perspectivas más brillantes en el futuro, como se resume de ForbesViernes 19 de septiembre de 2025.



Ilustración de energía renovable

1. Técnico de servicio de turbina eólica

Los técnicos de turbina eólica están a cargo de cuidar y reparar turbinas que producen energía renovable. Esta profesión exige habilidades mecánicas, coraje para trabajar en altitudes y capacitación técnica.

Aunque el número de trabajadores sigue siendo relativamente pequeño en comparación con los grandes sectores, como la salud, la tasa de crecimiento es muy sorprendente.

BLS estima que el crecimiento de este trabajo es de alrededor del 50-60 por ciento en la próxima década, mucho más allá del promedio de otras profesiones. Un salario medio anual de un técnico de turbina eólica alcanza alrededor de US $ 62,580 o equivalente a Rp1.02 mil millones.

Países como Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur e Indiana ya tienen la mayor concentración de trabajo de energía eólica per cápita, lo que refleja el alcance geográfico de esta industria.

2. Instalaciones de paneles solares

Esta profesión implica el ensamblaje y el mantenimiento del sistema que convierte la luz solar en energía eléctrica. Como el precio de los paneles solares es cada vez más asequible y cada vez más comunidades construyen infraestructura de energía renovable, las necesidades de las instalaciones experimentadas continuarán aumentando.

BLS proyecta un crecimiento de alrededor del 42 por ciento a 2034. El salario medio anual de las instalaciones de los paneles solares es de US $ 51,860 o alrededor de RP850 millones. Aunque el número total de trabajadores aún es más pequeño que otras grandes industrias, la dirección de este crecimiento indica un cambio fundamental en el camino de la electricidad se producirá en el futuro.

3. Científicos de datos climáticos y ambientales

Aunque no se eleva tan alto como el trabajo de energía renovable, la demanda de científicos de datos en el clima y el medio ambiente se está volviendo más alto. Ayudan al gobierno, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro a analizar los riesgos climáticos, las emisiones, a las estrategias de adaptación.

Esta profesión ofrece un salario muy competitivo, a menudo superior a US $ 100,000 o RP1.64 mil millones por año. Su crecimiento está en línea con la tendencia general de análisis de datos, que ahora es un pilar importante de la toma de decisiones en varios sectores.

4. Captura especializada y almacenamiento de carbono

La tecnología de captura de carbono es un campo nuevo con un gran potencial. A medida que aumenta la inversión del gobierno y las empresas en la reducción de las emisiones, se espera que el trabajo en los campos de diseño, la instalación y el monitoreo de los sistemas de almacenamiento de carbono crezcan.

El rango salarial varía mucho, pero los ingenieros y técnicos experimentados en este campo generalmente ganan hasta seis dígitos de dólares estadounidenses por año, o más de RP1.64 mil millones. Esta profesión es vista como una de las soluciones tecnológicas importantes en un esfuerzo por lograr objetivos climáticos globales.

5. Expertos agrícolas y sistemas alimentarios sostenibles

El trabajo en agricultura sostenible, prácticas regenerativas e innovación alimentaria también aumentará rápidamente. Su papel es muy importante para reducir las emisiones relacionadas con el uso de la tierra al tiempo que garantiza la seguridad alimentaria en medio del cambio climático.

El rango salarial varía según el rol y la ubicación, pero la demanda de trabajadores verdes en el sector agrícola se desarrolla en áreas rurales y urbanas. Esto refleja la creciente importancia de un sistema alimentario sostenible en la economía futura.

¿Por qué es importante el crecimiento de los empleos verdes?

El crecimiento del trabajo verde da una fuerte señal sobre la dirección de la economía mundial. La inversión de la Ley de Reducción de Inflación, CHIPS ACT y otras políticas comenzaron a fomentar el crecimiento actual.

ESG informa sobre la compañía y la presión de los inversores aceleran aún más la creación de empleos verdes en el sector privado.

Aunque el trabajo en el sector de la salud aún domina la cantidad total de crecimiento laboral, los empleos verdes se destacan debido a su potencial para cambiar la forma de energía y recursos utilizados.

Una década en el futuro será testigo de la transformación del trabajo, donde la energía limpia y la resiliencia climática ya no serán un campo especial, sino el principal pilar de la seguridad económica.