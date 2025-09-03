5 Top European Star Wags que son los más agradables para el ojo, ¡No. 3 hace que sea difícil parpadear!

Yakarta, Viva – El mundo del fútbol europeo no solo está lleno de acciones de los jugadores en la parrilla, sino también con la glamorosa vida de sus parejas. Paraca Mierda (Esposas y novias) a menudo le robaron la atención con encanto sensual, estilo de vida y apariencia.

Leer también: ¡Haga el enfoque incorrecto! 5 nuevos jugadores de la Premier League de Wags cuyo encanto no son menos que las supermodelos



Aquí hay cinco WAG europeos que son los más agradables para el ojo y el encanto seductor.

1. Wanda Nara (Italia – ex esposa de Mauro Icardi)

Leer también: Cristiano Ronaldo falló nuevamente en la final, solo se ganó un trofeo con Al Nassr



El nombre Wanda Nara es familiar. La ex esposa y agente de Mauro Icardi siempre parece sensual en las redes sociales. Con una curva fantástica, Wanda a menudo se conoce como uno de los íconos audaces en Europa.

Leer también: Las últimas noticias de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: el club tuvo éxito en la final y las semifinales



2. Sus Roadorgys Rodríguez (España – Pareja Cristiano Ronaldo)

Este amante de CR7 no solo es hermoso, sino que también tiene objetivos corporales que se convierten en un modelo a seguir para muchas mujeres. Georgina a menudo comparte momentos glamorosos y deportivos en Instagram, que van desde el gimnasio hasta los eventos de moda de clase mundial.

3. Melissa Satta (Italia – Matteo Berrettini, ex Boateng)

Los presentadores de televisión y este modelo son conocidos por su lujoso estilo de vida y su belleza italiana típica. Melissa Satta a menudo se ve sexy en varias revistas de moda y está en el centro de atención del público italiano y europeo.

4. Sam Cooke (Inglaterra – Pareja de Chris Smalling)



Amante de Chris Smalling, Sam Cooke

Este modelo glamoroso británico está en el centro de atención cuando está en una relación con el defensor del Manchester United Chris Smalling. Sam Cooke es famoso por su valiente y sensual aparición en las redes sociales y sesiones de fotos.

5. Jessica Goicoechea (España – Marc Bartra Pareja)

Este modelo de Barcelona es uno de los más populares de La Liga. Jessica a menudo aparece con ropa elegante y valiente, haciendo su nombre a menudo en la lista de Wags más sexy en España.

Los cinco Wags anteriores demuestran que su encanto no está menos emocionado que la pareja de futbolistas que defendió los mejores clubes europeos. Con un estilo sensual, apariencia de moda y un cuerpo encantador, siempre lograron robar la atención fuera de la parrilla.