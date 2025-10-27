5 tendencias de autos clásicos que merecen un resurgimiento ahora

VIVA – En el mundo del automóvil, los avances tecnológicos han traído muchos cambios importantes. El auto que solía ser idéntico a característica-Las funciones mecánicas simples han evolucionado hasta convertirse en vehículos llenos de sensores, sistemas digitales e inteligencia artificial.

Sin embargo, detrás de toda la comodidad y eficiencia que ofrecen los automóviles modernoHay una serie de características clásicas que hoy están casi extintas, características que solían ser las características y el atractivo especial de cada automóvil.

VIVA resumido de SlashGear Lunes 27 de octubre de 2025, aquí hay un vistazo retrospectivo a las características de la «vieja escuela» que solíamos ver a menudo en la carretera, pero que ahora rara vez se ven o incluso ya nunca se ven.

1. Silla de tela estampada

En el pasado, muchos coches estaban equipados con interiores bastante llamativos: los asientos delanteros y traseros utilizaban telas estampadas o combinadas. color lo cual es sorprendente. Cuadros, rayas o combinaciones de dos tonos eran frecuentes en los sedanes y hatchbacks de los años 70 a los 90. Este motivo no es sólo una cuestión de estética, sino también de identidad. diseño el auto.

En la era moderna, la tendencia está cambiando hacia sillas con colores neutros (negro, gris, beige) y materiales sintéticos o cuero artificial, que son más fáciles de cuidar y se consideran premium. Los motivos de telas llamativos se consideran menos compatibles con el énfasis minimalista y la rentabilidad de la producción.

2. Luneta trasera que se puede bajar

En el pasado, especialmente en las camionetas o en los coches hatch, no eran infrecuentes las ventanillas traseras que se podían bajar (ventanas enrollables) o que se podían abrir como ventanillas de las puertas. Esta característica permite ventilación adicional o acceso al maletero desde la parte trasera.

En los automóviles modernos, muchos vehículos utilizan vidrios fijos en la parte trasera (vidrio fijo) o vidrios que solo se pueden abrir verticalmente o integrar con un portón trasero eléctrico, en lugar de bajar mecánicamente. Las razones principales son: mayor seguridad (estructura de la carrocería más rígida), eficiencia de la fábrica, así como la preferencia de los componentes motorizados a los mecanismos manuales o voluminosos.

3. Camioneta móvil

El delantero del MU, Marcus Rashford, con su feroz coche, el Mercedes G-Wagon

Las camionetas, es decir, automóviles con techo que se extendía hacia atrás y un gran maletero con puerta trasera (portón trasero), alguna vez fueron muy populares como prácticos vehículos familiares. Los modelos estilo vagón ofrecen gran espacio y flexibilidad y, a menudo, se presentan en un estilo típico de diseños de épocas pasadas.