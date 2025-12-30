5 SUV que deberían venir con transmisión manual, enamorarán a los fanáticos de los autos deportivos

Jacarta – En medio de la dominación transmisión automático en el mundo del automóvil moderno, opciones de transmisión manual ahora cada vez más raro de encontrar, incluso en segmentos SUV. De hecho, para los verdaderos entusiastas del automóvil, una transmisión manual no es sólo una característica sino una experiencia de conducción llena de control, interacción y diversión que no puede ser reemplazada por un sistema automático.

Porsche Cayenne de tercera generación

Actualmente, casi todos los SUV modernos sólo ofrecen transmisiones automáticas o levas de cambio, que son prácticas pero que realmente no «están a la altura» de la experiencia. conducir.

Desde una perspectiva funcional, la transmisión automática lo hace más fácil para los conductores en zonas urbanas o en atascos, pero para los conductores que quieran experimentar la sensación. móvil deporte o control total en terrenos desafiantes, el modo manual es aún más satisfactorio.

Sólo el Jeep Wrangler y el Ford Bronco todavía ofrecen transmisiones manuales en el mercado principal. Ambos SUV son conocidos por ser duros en terrenos todoterreno, donde el control manual es realmente útil para ajustar la potencia y el par a las condiciones de la carretera.

Sin embargo, muchos entusiastas del automóvil sienten que todavía hay otros SUV que merecen una opción manual para mejorar su experiencia de conducción.

1. Porsche Cayenne

El Porsche Cayenne estuvo disponible con transmisión manual hasta el modelo 2014. El Cayenne es conocido como un SUV de lujo que sigue siendo divertido de conducir, especialmente en su versión de alto rendimiento. Hoy en día, todos los modelos Cayenne modernos utilizan una transmisión automática de 8 velocidades.

Los fanáticos esperan que Porsche pueda recuperar la versión manual para hacer la experiencia de conducción más intensa e interactiva, porque la automática, aunque rápida, no puede brindar la misma sensación que la manual.

2. Dodge Durango SRT Hellcat

El Dodge Durango SRT Hellcat está equipado con un motor V8 sobrealimentado de 6,2 litros con una potencia de hasta 710 CV, lo que lo convierte en un SUV con unas prestaciones casi equivalentes a las de un muscle car.

Este vehículo es muy potente y agresivo, pero la experiencia de conducción sería más completa si estuviera disponible una transmisión manual. Muchos entusiastas creen que sería más divertido conducir un SUV de alto rendimiento como el Durango SRT Hellcat con una palanca de cambios, porque puede entregar más potencia de manera más espectacular.

3. Mazda CX-5



Nuevo Mazda 2 Hatchback y nuevo Mazda CX-5

El Mazda CX‑5 no es el SUV más rápido ni el más lujoso, pero es conocido por su manejo receptivo y sus características de conducción similares a las de un sedán. Muchos conductores consideran que esta sensación se maximizaría si el CX‑5 tuviera una versión manual, especialmente en las variantes de mayores prestaciones. Con transmisión manual, este SUV puede ofrecer una combinación de usabilidad diaria de un SUV y la emoción de conducir al estilo de un automóvil deportivo.