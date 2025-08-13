5 Sustancia principal en las directrices de OJK para la seguridad cibernética para actores de comercio de activos financieros digitales

Yakarta, Viva – Autoridad de servicio Finanzas (Ojk) Emitió las pautas de seguridad de Siber para el Organizador de negociación de comercio de activos financieros Digital (AKD) en Indonesia. Se emitieron las pautas para aumentar la comprensión y la conciencia (conciencia) Del Organizador de Comercio AKD con respecto a la seguridad cibernética para fortalecer la integridad y la resiliencia del ecosistema del sector.

El lanzamiento de las Directrices de Seguridad Cibernética de Trading AKD fue llevado a cabo por el Jefe del Ejecutivo de Supervisión de Innovación de Tecnología del Sector Financiero, activos financieros digitales y OJK Fawzi Activos criptoe (IAKD) junto con la implementación de actividades del Día de Digining OJK en Semarang, martes.

«Esta directriz se aleja de comprender la urgencia de fortalecer la integridad y la resistencia del activo de activos financieros digitales cada vez más dinámicos», dijo Hasan a partir de su declaración, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Además, Hasan dijo que esta guía fue diseñada como documento vital con un enfoque seguro por diseño Y Resiliencia por arquitectura«Todos ellos están diseñados para construir un sistema de resiliencia cibernética progresista, adaptable y sostenible», dijo Hasan.

Las pautas de seguridad cibernética para organizar el comercio de activos financieros digitales enfatizan la importancia de la seguridad cibernética y la construcción de una protección segura, dura y visionaria de los sistemas de información que son seguros, manteniendo la estabilidad pública y la confianza en este sector.

Esta es una forma de implementación de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero (UUP2SK), que establece el mandato para que el OJK regule y supervise el sector de innovación financiera del sector financiero, activos financieros digitales y activos criptográficos (IAKD) a partir de enero de 2025.

«Esta directriz no solo tiene como objetivo fortalecer la protección del consumidor, sino también para aumentar la confianza del consumidor y la competitividad de la industria de activos financieros digitales indonesios en el ámbito global. Se espera que esta guía pueda convertirse en una referencia estratégica para construir un ecosistema de comercio de activos digitales seguros, duros y sostenibles para Indonesia», dijo.

Explicó que esta guía tenía varias sustancias estratégicas principales, que incluyen:

– Aplicación de principios Zero Trustque elimina la confianza implícita en la red y fomenta un sistema de autenticación en capas, gestión de dispositivos y políticas de acceso dinámico.

– Gestión de riesgos de Siber, basada en marcos nacionales e internacionales como ISO, NIST, CSMA, BSSN y Crest, para medir el nivel de madurez del sistema de seguridad de cada organizador.

– Protección de datos y BilleteraA través de la aplicación de uso billetera para la mayoría de los activos de consumo, así como en cifrado de extremo a extremo Uso de algoritmos criptográficos de acuerdo con los estándares industriales.

– Plan de respuesta a incidentes (Plan de respuesta a incidentes), que se compila con el principio de coordinación efectiva, recuperación rápida e informes integrados con OJK y todas las partes interesadas relevantes.

– Aumento de las competencias técnicas, que se llevan a cabo de manera continua a través de capacitación intensiva, certificación profesional (como CISA, CISSP, CISM, etc.), así como simulaciones de incidentes para aumentar la preparación operativa.

«Con la emisión de esta directriz, OJK espera crear un ecosistema equilibrado entre innovación, resiliencia cibernética y protección del consumidor, para el progreso del sector financiero digital en Indonesia», concluyó.