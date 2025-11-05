5 signos tempranos de escoliosis que muchas personas suelen subestimar

VIVA – Mucha gente piensa escoliosis es sólo una cuestión de que una espalda inclinada o un cuerpo parezca asimétrico. De hecho, los síntomas iniciales suelen ser vagos y difíciles de notar. Si comienza a sentir cambios en la postura corporal o un dolor leve que aparece sin motivo aparente, podría ser una señal temprana de escoliosis. Conocer los signos a tiempo es muy importante para que el tratamiento se pueda llevar a cabo más rápidamente, incluyendo enfoques como: terapia natural para la escoliosis que ahora empieza a ser ampliamente recomendado.

La escoliosis en sí es una curvatura anormal de la columna, que generalmente forma la letra «S» o «C». Esta condición puede ser experimentada por cualquier persona, niños, adolescentes y adultos. Una queja que suele aparecer junta es la lumbalgia, o dolor en la zona lumbar. Este dolor se produce porque la presión sobre los músculos y nervios alrededor de la columna se desequilibra. Según varios especialistas en escoliosis en Clínica de columna holística familiarLos primeros síntomas de la escoliosis a menudo se ignoran porque se consideran un dolor común y corriente. De hecho, cuanto antes se trate, mayores serán las posibilidades de evitar que la curvatura empeore.

Signos tempranos de escoliosis, cambios en la postura corporal.

Aquí hay cinco signos tempranos de escoliosis que muchas personas suelen ignorar:

1. Desalineación de hombros o caderas

Una de las características más comunes de la escoliosis son los hombros o las caderas que parecen desalineados. Si te miras en el espejo, es posible que un hombro parezca más alto que el otro, o que un lado de la cadera parezca prominente. A veces, las personas sólo se dan cuenta de esto después de que otras personas reprenden su postura corporal.

Aunque parezca leve, este signo puede indicar que la columna comienza a curvarse hacia un lado. Si no se controla, este desequilibrio será cada vez más visible e incluso puede afectar a la forma de caminar. Un simple examen realizado por un fisioterapeuta o quiropráctico puede ayudar a determinar si se trata de escoliosis o simplemente un simple problema de postura.

2. Dolor lumbar que no desaparece

Mucha gente piensa que el dolor lumbar es sólo el resultado de la fatiga. Sin embargo, si el dolor reaparece o dura mucho tiempo, no se debe ignorar. El dolor lumbar que aparece continuamente puede ser un signo temprano de curvatura de la columna.