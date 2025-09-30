5 señales que hacen que los internautas sospechen de la casa Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa rompidas

Yakarta, Viva – Familiar Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Más tarde se convirtió en el foco público. Desde que se casó el 6 de junio de 2022, se sabe que esta pareja es armoniosa y rara vez es golpeada por un tema inclinado.

Sin embargo, últimamente ha habido señales sospechosas en las redes sociales de Sabrina que hicieron que los ciudadanos sean ocupados especulando. Aquí hay una serie de cosas que se consideran una pista del problema en la relación entre los dos. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Sabrina fue deja de seguir Deddy

Una de las señales de que la mayoría robó la atención fue cuando se sabía que Sabrina dejó de seguir la cuenta de Instagram Deddy Corbuzier. Esta acción se consideró sorprendente, porque hasta ahora Sabrina a menudo mostraba pleno apoyo a las actividades de su esposo, tanto en el mundo del entretenimiento como en su canal de YouTube.

Sin embargo, después de la multitud sobre él, visto esta mañana, martes 30 de septiembre de 2025, Sabrina había regresado al Instagram del esposo.

Pero, las fotos de su unión que anteriormente adornaban el feed de Sabrina Instagram también se habían ido. De hecho, la cara previamente de Deddy a menudo se mostraba en la carga de Sabrina, completa con subtítulos amorosos.

2. UNGG MA MAVIDADO SUPERACIÓN

Los pasos de Sabrina en Instagram no se detuvieron allí. También compartió cargas varias veces en un tono de confusión. Aunque no mencionó el nombre de Deddy directamente, la narración que escribió hizo que el público se pregunte si estaba experimentando problemas domésticos.

Este sentimiento de carga contrasta con el hábito anterior de Sabrina, que a menudo comparte momentos felices o actividades diarias con un tono alegre.

3. Las mascotas se convierten en edredón

Una de las cargas más habladas es el contenido de Tiktok Sabrina. En lugar de mostrar un momento con su esposo, él realizó su mascota favorita. En la declaración de carga, Sabrina escribió una oración breve pero significativa.

«Los dos de nosotros», escribió acompañado de emojis del corazón, citado VIVA.

Muchos ciudadanos interpretan el mensaje como una sátira sutil, como si Sabrina encontrara felicidad no para la figura de su pareja, sino en una mascota que siempre lo acompañaba.

4. Comentarios que le gustan a Sabrina

Especulaciones más fuertes cuando Sabrina dio una señal de los habitantes de los internautas que aludieron a la lealtad de las mascotas.

«No hay nada más leal y nos entiende que nosotros mismos y nuestras plantas», escribieron los internautas.

Para algunas personas, las acciones de Sabrina parecían ser una señal de que sentía el vacío emocional en su hogar. Aunque solo es así, el público lo juzga como una señal impredecible.

5. La multitud de especulaciones de ciudadanos

La serie de carga provocó comentarios de muchos ciudadanos. No unos pocos que se preocupen por la condición de la casa de Sabrina y Deddy, algunos incluso afirmaron tener tiempo para buscar noticias de su divorcio.

«Deddy Corbuzier y Sabrina se han divorciado en mi búsqueda, con suerte, ustedes están bien», escribieron los internautas.

«¿Es porque Om Ded es una hermana demasiado ocupada? Ojalá todo esté bien, ya está parno con la placa de noticias de artistas últimamente», dijo otra especulación.

«El nombre Corbuzier ya no está allí, luego rara vez hará videos juntos. Creo que será lo mismo que Om Ded, ya sabes el canal de sonido como este. Ojalá lo sea, sí», dijo el ciudadano.

Aun así, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de Deddy y Sabrina con respecto a las noticias de su grieta doméstica. El público solo puede especular mientras espera la aclaración directamente de la pareja a la que se les había denominado objetivos de pareja.