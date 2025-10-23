5 retratos de la intimidad de Raisa y Hamish Daud antes de la demanda de divorcio

VIVA – Nuevamente llegan noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia, donde una pareja raisa Y Hamish Daud se divorciará oficialmente. Se sabe que Raisa confirmó que está demandando a su marido por el divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Así lo confirmó el portavoz de la Autoridad Palestina del sur de Yakarta, Abid, quien reveló que el expediente del caso a nombre de Raisa se había registrado oficialmente en el sistema judicial el 22 de octubre de 2025.

Aunque su familia ahora está terminando, el viaje amoroso de Raisa y Hamish anteriormente estuvo lleno de momentos dulces y cálidos. Los siguientes son retratos de la intimidad de Raisa y Hamish antes de divorciarse. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

1. Reunión inicial

La historia de amor de Raisa y Hamish comenzó en 2016, cuando ambos estaban involucrados en el proyecto cinematográfico Recto Verso. Se confía en Raisa para proporcionar la banda sonora, mientras que Hamish es uno de los actores. A partir de una relación profesional, poco a poco crecen las semillas del amor.

2. Momento de cercanía

Su cercanía comenzó a hacerse evidente cuando Hamish asistió al concierto de Raisa en Yogyakarta en octubre de 2016. Desde entonces, el público empezó a sospechar de su relación, que parecía cada vez más estrecha.

3. Momento de la aplicación

El 21 de mayo de 2017, Hamish le propuso matrimonio a Raisa en la casa familiar del cantante en Cinere, Depok. En ese momento, Hamish pidió permiso a la familia de Raisa para pedir su mano como esposa.

4. Momento de la boda

Cuatro meses después de la propuesta, Raisa y Hamish finalmente decidieron casarse el 3 de septiembre de 2017 en Ayana Midplaza Jakarta siguiendo las costumbres sundanesas. La boda fue tan grandiosa que los internautas la llamaron «Día Nacional del Desamor».

4. Nacimiento del fruto del corazón

La felicidad de esta pareja es aún más completa con la presencia de su primera hija, Zalina Raine Wyllie, que nació el 12 de febrero de 2019. Raisa y Hamish optan por mantener la privacidad de su hija y rara vez muestran el rostro de Zalina en público.

5. Oficialmente pasando por un divorcio

En varias ocasiones, Raisa y Hamish siempre lucen compactos. Se apoyan mutuamente en sus carreras y rara vez están expuestos a chismes. Sin embargo, detrás de la armonía que apareció en público, resultó que había un problema que poco a poco fue creciendo hasta que finalmente desembocó en una demanda de divorcio.