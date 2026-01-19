5 relojes inteligentes baratos de menos de 1 millón de IDR que vale la pena utilizar, tienen GPS y sensores de salud completos

VIVA – Controlar el kilometraje, la duración del ejercicio y la frecuencia cardíaca ya no es sinónimo de relojes deportivos que valen millones de rupias. En medio del creciente interés público por un estilo de vida activo, el mercado reloj inteligente Los baratos son aún más agresivos al presentar características que antes sólo estaban disponibles en la clase premium.

En el rango de precios inferiores a 1 millón de IDR, ya están equipados varios relojes inteligentes GPS, sensores de saludasí como una duración de batería suficiente para correr y practicar deportes al aire libre.

Es esta combinación la que hace que los relojes inteligentes baratos sean cada vez más relevantes, no sólo como accesorios, sino también como ayudas funcionales para el entrenamiento.

1. Reloj Redmi 5 Lite

Uno de los nombres que aparece con más frecuencia en este segmento es Redmi Watch 5 Lite. Este reloj inteligente ofrece una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas con una resolución de 410×502 píxeles y una función Always-On Display. La compatibilidad con GNSS multisatélite permite el seguimiento de la actividad al aire libre sin depender de un teléfono móvil. Los sensores de salud integrados incluyen frecuencia cardíaca, SpO₂ y monitorización del sueño, además de más de 150 modos deportivos.

En términos de potencia, el Redmi Watch 5 Lite depende de una batería de 470 mAh que, según se afirma, dura hasta 18 días en uso normal. La certificación impermeable de 5 ATM hace que sea seguro usarlo bajo la lluvia o nadando. Funciones adicionales como llamadas por Bluetooth y compatibilidad con Android e iOS a través de HyperOS refuerzan su posición como reloj inteligente todoterreno en un segmento de precio asequible.

2. Redmi Watch 5 activo

Otra alternativa proviene del Redmi Watch 5 Active. Este modelo tiene una pantalla LCD IPS de 2 pulgadas con un diseño cuadrado moderno y admite cientos de esferas de reloj. La conectividad Bluetooth 5.3, los sensores de salud completos y más de 140 modos deportivos lo hacen relevante para las actividades diarias. La presencia de un micrófono y un altavoz permite realizar llamadas Bluetooth directamente desde la muñeca, mientras que también se afirma que la batería dura hasta 18 días.

3. Reloj Realme 5

En el campo de Realme, el Realme Watch 5 se destaca como una opción atractiva gracias a su pantalla AMOLED de casi 2 pulgadas que es brillante y fácil de leer en exteriores. El diseño del cuerpo utiliza material metálico ligero y tiene certificación de resistencia al agua y al polvo, lo que lo hace adecuado para deportes al aire libre. Las funciones de salud incluyen monitorización de la frecuencia cardíaca, SpO₂, calidad del sueño, niveles de estrés y seguimiento de la actividad diaria.