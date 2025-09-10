5 Recomendaciones para el DPR para el Ministro de Purbaya para responder a los disturbios públicos

Yakarta, Viva – La Comisión XI enfatizó que el nuevo Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Tener una tarea difícil de responder de inmediato y responder a los disturbios públicos actuales. Uno de ellos surgió en la manifestación en las últimas semanas.

Presidente de la Comisión XI de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun Revelado, la agenda prioritaria que debe llevar a cabo el nuevo liderazgo en el Ministerio de Finanzas es formular una política que siente directamente la comunidad en general.

Porque, las demandas públicas que surgieron últimamente son un reflejo de las condiciones económicas reales que enfrenta la comunidad, especialmente relacionadas con la carga de los costos de vida y justicia en la política fiscal.

«Damos la bienvenida al nuevo liderazgo en el Ministerio de Finanzas y tenemos grandes esperanzas. Este impulso debe usarse para evaluar y reformular las políticas fiscales para que sean más sensibles a la dinámica socioeconómica en la comunidad», dijo Misbakhun en Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Misbakhun también enfatizó nuevamente que la propuesta de disminución en los aranceles del IVA del 11 al 10 por ciento, como había dicho antes, podría proporcionar un poco de espacio para el consumo público, pero la política en realidad no era suficiente.

Por lo tanto, recomendó cinco pasos alternativos que consideró más dirigidos para responder a los disturbios públicos. Primero, la importancia de fortalecer los subsidios de alimentos y energía en el objetivo. Él consideró que los subsidios hasta ahora a menudo se filtraban y no disfrutaban plenamente por los pobres.

«Los subsidios deben caer en las manos correctas. Si se puede mantener el precio del arroz, el aceite de cocina, la electricidad y el GLP, las personas pequeñas sentirán inmediatamente los beneficios», dijo.

En segundo lugar, Misbakhun destacó la necesidad de expandir los programas intensivos laborales y proporcionar incentivos a las MIPYME. Hizo hincapié en que la creación de nuevos empleos era mucho más urgente que solo dar desglose fiscal.

«Las MIPYME son las venas económicas de las personas. Si se les dan incentivos, no solo el poder adquisitivo que se mantiene, sino que también creará nuevos empleos», explicó.

Tercero, enfatizó que el gobierno debe centrarse en la estabilización de los precios de los alimentos al fortalecer las reservas nacionales y la distribución logística. Según él, el aumento en el precio del arroz que ocurrió en los últimos meses debe controlarse de inmediato. Explicó que las operaciones de mercado y los subsidios para los costos de transporte desde el área excedente hasta el área del déficit son pasos que no se pueden posponer.

Entonces la cuarta recomendación es el fortalecimiento de la red de seguridad social. Misbakhun presionó por asistencia directa de efectivo flexible (BLT) para ser reactivada. Porque se demostró que era efectivo durante Pandemi Covid-19.

«BLT, que es rápido y justo en el objetivo, puede reducir los disturbios sociales. No permita que la gente espere demasiado para sentir ayuda», dijo.

Finalmente, Misbakhun enfatizó la necesidad de una reforma fiscal progresiva para que el espacio APBN permanezca saludable sin cargar a las personas pequeñas. Consideró el grupo rico y el gran sector de recursos naturales debe contribuir más.

«En una situación económica estresada, la prioridad fiscal del país es proteger el consumo de personas pequeñas. Una mayor contribución debería provenir del sector de alta capacidad, no del pequeño», concluyó.

La Comisión de la Cámara de Representantes, XI, dijo Misbakhun, enfatizó que continuaría apoyando y supervisando programas estratégicos gubernamentales en el sector económico, de modo que las políticas fiscales y monetarias tomadas por el gobierno estaban realmente a favor de las personas pequeñas.

«La comunidad está esperando la certeza de las alineaciones del país. Si se mantiene el poder adquisitivo, los disturbios sociales pueden silenciarse y la economía es estable. Ese es el significado del mensaje del presidente: Ben Wong Cilik ISO Gemuyu», concluyó.