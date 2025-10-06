5 recomendaciones de hotel baratas en Sukabumi con un precio por debajo de RP. 500,000

VIVA – Sukabumi Es una ciudad en Java Occidental que es famosa por sus atracciones naturales y sus playas. Por lo tanto, Sukabumi también es un destino turístico que es bastante popular.

Sukabumi ofrece muchas opciones de alojamiento a precios asequibles. Si está planeando un viaje de vacaciones o un viaje de negocios a esta ciudad, no necesita preocuparse por su estadía. Además, en momentos como Promoción 10.10Puede obtener precios especiales para varias opciones Hotel barato que es cómodo y estratégico.

Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Hotel barato ¿En Sukabumi con la mayor popularidad? Aquí hay cinco recomendaciones para hoteles baratos en Sukabumi con precios bajo RP. 500,000 por noche que puede ser su referencia.

1. Gunung Mulia Hotel Sukabumi

Gunung Mulia Hotel Sukabumi es una cómoda elección de alojamiento ubicada en Pelabuhan Ratu, famosa por su belleza. La ubicación es muy estratégica, a solo 291 metros de la costa de Pelabuhan Ratu y cerca del mercado y otros centros de multitudes.

El hotel ofrece instalaciones como una recepcionista de 24 horas, un área de estacionamiento y Wi-Fi gratuito en áreas públicas. La elección de las habitaciones varía, desde estándar hasta suite junior, con un rango de precios de IDR 306,000 – IDR 459,000 por noche. Los visitantes a menudo elogian la comodidad de la sala, la hospitalidad del personal y su ubicación, lo que es muy apoyo para el turismo y las actividades comerciales.

2. Urbanview Hotel D ‘Calton Sukabumi

Este hotel es ideal para aquellos de ustedes que buscan un alojamiento económico con la máxima comodidad. Ubicado en el área de Cicurug, el hotel está a solo 1.3 km de la estación de Cicurug y cerca de la mezquita ‘Sri Soewarto’ Boat ‘.

Urbanview Hotel D ‘Calton tiene 23 habitaciones de tipo estándar y gemelas que están equipadas con aire acondicionado, TV, ducha y Wi-Fi gratis. Los huéspedes también pueden disfrutar de instalaciones como áreas de estacionamiento y habitaciones libres de humo. El hotel tiene un valor de 8.0/10 del usuario ViajeDebido a que este hotel a menudo se elige debido a la limpieza de sus habitaciones, ubicaciones estratégicas y comodidad de la atmósfera ofrecida.

3. Wisma Stella Maris

Wisma Stella Maris es la opción correcta para los turistas que desean disfrutar de la belleza de la playa de Pelabuhan Ratu desde una ubicación muy cercana, a solo 124 metros de la costa. Además, este lugar también está cerca de Karang Pamulang Beach, Karang Sari Pier y Semi Modern Market Pelabuhan Ratu.