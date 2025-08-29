5 razones por las que Mitsubishi Destinator es cómodo para usar la aventura

Yakarta, Viva -Mitsubishi All New Destinator estuvo oficialmente presente en Indonesia en julio de 2025, e inmediatamente se convirtió en el centro de atención en la exposición GIIAS este año. Su presencia no solo marcó el debut de un nuevo SUV, sino que también enfatizó la posición de Indonesia como el centro de la producción de modelos globales.

Leer también: El destinador de Mitsubishi se convirtió en una nueva amiga de la chica en la calle



Según Takao Kato, presidente y CEO de Mitsubishi Motors, este SUV se desarrolló con el concepto de «refuerzo de confianza para familias de energía».

«All-New Destinator es un SUV para siete pasajeros diseñados para alentar a las familias a comenzar la aventura cómodamente», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Más popular: Mitsubishi Destinator Instalments, motocicletas con precios de uso estable



Desde el exterior, este automóvil aparece con una línea de diseño estricta y caracterizada. La rejilla acrílica y la alta postura dan una impresión difícil, pero siguen siendo modernas para ser utilizadas en varias atmósfera.

Leer también: Rifat Sungkar desmonta los errores de las niñas al conducir, ¿a menudo te gusta esto?



En el interior, la cabaña se siente espaciosa y flexible para una familia numerosa. Tres filas de sillas están dispuestas en alivio con espacio de almacenamiento adicional, mientras que el techo solar panorámico y la iluminación ambiental le dan un toque cálido.

La experiencia de conducción es compatible con un motor turbo de 1.5 litros combinado con CVT. La aceleración receptiva pero aún eficiente lo hace adecuado para su uso en viajes largos y actividades diarias.

La tecnología también es una parte importante de este automóvil. Pantalla de entretenimiento de 12.3 pulgadas, paneles de instrumentos digitales y conectividad de teléfonos inteligentes hacen un viaje más conectado, más cinco modos de conducción que pueden ajustar las condiciones de la carretera.

La seguridad y la confianza en sí mismos se fortalecen aún más a través de suspensiones que se establecen para las calles de la ASEAN. La amplia visibilidad y la alta distancia al suelo dejan al conductor más tranquilo cuando enfrenta caminos desafiantes.

«La confianza de los clientes en nuestros productos, especialmente los destinadores, es un símbolo fuerte de que lo que presentamos no es solo para cumplir con las expectativas, sino que también se convierte en parte del viaje de la vida de nuestros clientes en el futuro», dijo Atsushi Kurita, presidente de PT MMKSI.

Para el mercado indonesio, Mitsubishi ofrece tres opciones de variantes. GLS se comercializa a un precio de RP385 millones, excede RP. 405 millones, mientras que Ultimate es RP465 millones; Específicamente, la variante Ultimate es un paquete Premium disponible con un RP30 millones adicional que incluye características como Dynamic Sound Yamaha Premium, portónY ajustador eléctrico.