5 personas se sospecharon de soborno del Proyecto RSUD, el Regente de East Kolaka y los funcionarios del Ministerio de Salud fueron detenidos de inmediato.

Yakarta, Viva – Regente East KolakaSudeste de Sulawesi, Abdul azis (Abz), configurado para ser sospechar En la operación de operaciones de captura (OTT) relacionadas con la construcción del Hospital General Regional (RSUD).

Diputado interino para la aplicación y ejecución KPK (Comisión de erradicación de corrupción), dijo Asep Guntur Rahayu, Abdul Azis, su papel como receptor de soborno en el caso.

«El hermano Abz como destinatario, supuestamente cometió actos de corrupción, según lo regulado en el Artículo 12, Carta A o B o Artículo 11 y Artículo 12B de la Ley sobre la erradicación de la corrupción junto con el Artículo 55 (1) del Código Penal», dijo Asep en el KPK Red and White Building, Jakarta, el sábado 9 de agosto, 2025.

Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Además de Abdul Azis, había otros cuatro sospechosos en este caso. Son ALH, AGD, DK y AR. Abdul Azis como regente de East Kolaka para 2024-2029, Alh como persona a cargo (PIC) o la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del hospital, y AGD como el Oficial de Revisión de Compromiso (PPK) del Proyecto de Desarrollo del Hospital Regional en East Kolaka.

Luego, los otros dos son DK y AR como una fiesta privada de PT PCP. «El KPK posteriormente mantuvo una detención durante los primeros 20 días, lo que contó el 8 al 27 de agosto de 2025 en la Casa de Detención de la Sucursal de Edificio Rojo y Blanco de KPK», dijo ASEP.

Mientras tanto, ASEP explicó que los sospechosos ABZ, AGD y ALH eran receptores de sobornos, y se sospechaba de la letra A o B del Artículo 12 o el Artículo 12B de la Ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la ley 20 de 2001 Juncto 55 Párrafo (1) a 1 Código Penal.

Para los sospechosos DK y AR, fueron nombrados como sospechosos en soborno, y presunto Párrafo del Artículo 5 (1) Carta A o B o Artículo 13 de la ley Número 31 de 1999 en relación con la erradicación de la corrupción según lo modificado por la ley 20 de 2001 Artículo 55 del Párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Basado en la información recopilada, los cinco sospechosos son el regente del este de Kolaka Abdul Aziz, Pic Kemenkes Andi Lukman Hakim (ALH), PPK Ageng Dermanto (AGD), así como dos personas de PT Pilar Smart Putra (PCP) nombradas Deddy Karnady (DK) y ARIF RAHMAN (AR). (Hormiga)