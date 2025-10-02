5 personas murieron, una crítica

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Entregando esfuerzos de búsqueda y rescate-SAR por el equipo conjunto del para víctima Lo que fue afectado por las ruinas de uno de los edificios de la escuela de internado islámico de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, East Java, regresaron para producir resultados.

Leer también: Las cocinas públicas se construirán ayudando a las víctimas del colapso de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes



Al tercer día después del incidente o el miércoles 1 de octubre de 2025, hasta las 22:00 WIB, hasta cinco personas fueron evacuadas con éxito en una condición aún viva, pero una persona estaba en condición crítica y requería un tratamiento médico especial. Todos los sobrevivientes fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional Sidoarjo.

Además, el equipo SAR combinado también encontró dos víctimas en condiciones de vida. Este descubrimiento también agregó datos el número de víctimas murió sobre el incidente que ocurrió debido al fracaso de la construcción para cinco personas. Después de ser encontrado, el cuerpo fue llevado inmediatamente al Hospital Siti Hajar.

Leer también: ¡Triste! Los depredadores sexuales infantiles arrestados en el apartamento de la región de Kalibata resultaron ser un consultor legal





El equipo de SAR evacuó a la víctima del internado islámico Al Khoziny se derrumbó el lunes (29/9)

«El miércoles por la noche, el equipo SAR combinado realizó una reevaluación para determinar si todavía había signos de vida contra una de las seis personas que anteriormente se sabía que estaban atrapadas detrás de las ruinas del edificio mientras aún estaba vivo», dijo el jefe de datos, información y comunicación de BNPB, Abdul Muhari, en su declaración, jueves 2 de octubre, 2025.

Leer también: El nieto de Mahfud envenenando MBG, el jefe de BGN se disculpa



Según Abdul Muhari, si todavía hay signos de vida, el equipo maximizará la búsqueda con pasos que deben calcularse cuidadosamente. Porque, la ubicación de la última víctima se detectó en una posición que era bastante difícil y desafiante, por lo que, además de la experiencia, por supuesto, también necesitaba una estrategia especial para que las víctimas y equipos de servicio puedan sobrevivir en esta operación.

«En esta condición, el uso de equipos pesados ​​tiene el potencial de aumentar el mayor riesgo. Debido a que la estructura del edificio colapsado es muy inestable para los choques. Si se ve forzado, se teme que amenaces vidas», dijo.

Además, si no hay más signos de vida, BNPB junto con Basarnas y el gobierno provincial de Java Oriental invitarán a las familias de las víctimas a regresar a consulta y solicitar una disposición a todas las condiciones existentes. En cuanto a su esperanza, se puede llevar a cabo un nuevo capítulo en las operaciones SAR de equipos pesados ​​de inmediato para levantar a todas las víctimas con diversas condiciones.

Los datos temporales se actualizaron hasta el miércoles por la noche a las 23:00 WIB, había 59 personas que todavía estaban atrapadas en las ruinas del edificio. Esta cifra se obtuvo de la lista de asistencia publicada por el internado, incluido el informe de la pérdida de la familia de la víctima.

La dinámica de los datos que cambiaron fueron causadas por varias cosas, como los nombres que realmente se sobrevivieron o no en la escena del caso cuando ocurrió el incidente no se informó.

Anteriormente, el Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en el distrito de Buduran, Sidoarjo, Java Oriental colapsado Y sucedió a los estudiantes que rezaban ASR en la congregación o alrededor de 14.40 WIB, lunes 29 de septiembre de 2025.